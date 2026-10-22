Mở rộng cơ hội đến trường cho trẻ mầm non vùng khó

Tiết dạy học tại Trường Mẫu giáo La Dạ, xã La Dạ

Giữ vững nền tảng, chăm lo trẻ vùng khó

Ở những địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS, trường mầm non không chỉ là nơi trẻ được chăm sóc, học tập mà còn tạo nền tảng để các em tự tin bước vào những cấp học tiếp theo. Vì vậy, phát triển giáo dục mầm non (GDMN) vùng khó khăn luôn được ngành giáo dục Lâm Đồng chú trọng, gắn với yêu cầu bảo đảm cơ hội học tập cho mọi trẻ em.

Ông Trần Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: “Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì; 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được thực hiện theo Chương trình GDMN. Trẻ em DTTS đến trường được tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt. Các chính sách hỗ trợ trẻ cũng được triển khai, góp phần giúp gia đình giảm bớt khó khăn khi đưa con đến lớp”.

Điều đáng mừng, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tiếp tục được giữ vững tại 124/124 đơn vị cấp xã. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,78%; 100% trẻ 5 tuổi đi học được tổ chức học 2 buổi/ngày và hoàn thành Chương trình GDMN. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiến tới mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 - 5 tuổi vào năm 2030. Theo lộ trình đăng ký, năm 2026, có 34 xã đạt chuẩn; đến năm 2030, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu phấn đấu hoàn thành mục tiêu.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS qua hoạt động trải nghiệm

Cần thêm trường lớp, giáo viên và nguồn lực

Nếu phổ cập trẻ 5 tuổi đã đạt kết quả vững chắc thì việc mở rộng phổ cập xuống nhóm trẻ 3, 4 tuổi vẫn còn nhiều thách thức. Hiện tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường đạt 85,11%, tương ứng 81.641/95.919 trẻ. Trong đó, trẻ 3 tuổi đạt 79,52%, trẻ 4 tuổi đạt 89,61%. Mới có 34/124 xã đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ lệ huy động trẻ theo quy định.

Tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, trường lớp phân tán, nhiều điểm trường xa trung tâm, cơ sở vật chất chưa đồng đều. Toàn tỉnh vẫn còn phòng học tạm, phòng học nhờ, mượn; không ít lớp thiếu thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục. Ở khu vực III, tỷ lệ phòng học kiên cố mới đạt 59,2%; gần một nửa số nhóm, lớp chưa đủ thiết bị dạy học tối thiểu. Toàn tỉnh còn thiếu 211 giáo viên mầm non theo định mức tại 100 xã, trong đó khu vực III thiếu 81 người…

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng dự kiến cần hơn 6.856 tỷ đồng để phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, trong đó hơn 3.705 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, xây mới 354 phòng học và các công trình phụ trợ. Tỉnh cũng cần bổ sung 356 giáo viên. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Đức Minh, ngành tiếp tục rà soát nhu cầu trường lớp, giáo viên, kinh phí theo địa bàn. Kiến nghị ưu tiên kiên cố hóa trường lớp, bổ sung thiết bị, biên chế giáo viên và hướng dẫn quản trị các trường có nhiều điểm trường, phân hiệu sau sắp xếp.

Đầu tư trường lớp, đội ngũ giáo viên và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng chính là cách vun đắp nền tảng giáo dục công bằng. Từ đó, để mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường, sẵn sàng cho những năm học tiếp theo.

Toàn tỉnh hiện có 100 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi, với 422 trường mầm non, 519 cơ sở GDMN độc lập và 785 điểm trường. Các cơ sở đang nuôi dạy hơn 110.600 trẻ, trong đó trẻ DTTS chiếm 30,2%.