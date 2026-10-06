Mở rộng cơ hội để phụ nữ trẻ tham gia lãnh đạo, quản lý

Đồng chí Đặng Hương Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội và Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cà Mau Tô Thị Mỹ Thuận chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cán bộ nữ.

Đại biểu tham dự hội thảo “Rào cản và giải pháp tăng cường sự tham chính của phụ nữ trẻ”.

Theo báo cáo, sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau có 35.040 cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong đó 15.585 cán bộ nữ, chiếm 44,47%. Cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý có 63 đồng chí, chiếm 14,65%; cấp xã có 824 đồng chí, chiếm 32,14%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 7/56 nữ, đạt 12,5%; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có 2/19 nữ, đạt 10,53%. Ở cấp xã, có 403/1.735 cấp uỷ viên nữ, đạt 23,23%; 92 nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ. Có 61/64 xã, phường đạt tỷ lệ cấp uỷ viên nữ từ 15% trở lên và 28 đơn vị có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Đối với nữ dưới 40 tuổi, toàn tỉnh hiện có 3 đại biểu HĐND tỉnh; 195 nữ trong khối công chức cấp tỉnh và 490 nữ là cán bộ, công chức cấp xã.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Minh Phụng tham luận về công tác phát triển nguồn cán bộ nữ trẻ tỉnh Cà Mau, thực trạng, khó khăn và giải pháp phát triển nguồn cán bộ nữ trẻ của tỉnh.

Các số liệu cho thấy nguồn cán bộ nữ ở cơ sở và sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử đã được quan tâm. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ trong cấp uỷ tỉnh còn thấp, trong khi số phụ nữ trẻ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý chưa nhiều.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những rào cản mà phụ nữ trẻ gặp phải khi tham gia hệ thống chính trị, như cơ chế, môi trường công tác, định kiến về giới và tuổi, trách nhiệm gia đình, cơ hội đào tạo, rèn luyện cũng như mạng lưới hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Trần Yến Hoà tham luận những vấn đề thực tiễn trong công tác bố trí, điều động, phát triển cán bộ nữ, trong đó có cán bộ nữ trẻ tỉnh Cà Mau.

Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm trong phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ trẻ. Trong đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn cán bộ nữ, mở rộng cơ hội để phụ nữ trẻ được rèn luyện, phát huy năng lực và tăng tiếng nói trong hệ thống chính trị.

Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành Trương Hồng Liễm chia sẻ những khó khăn của cán bộ nữ và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Hương Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội ghi nhận các ý kiến trao đổi, chia sẻ và đề xuất tại hội thảo. Đây là những thông tin thực tiễn quan trọng, góp phần làm rõ hơn những rào cản đối với phụ nữ trẻ trong tham gia lãnh đạo, quản lý và ra quyết định tại địa phương.

Đồng chí Đặng Hương Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội phát biểu kết luận hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu và tổng hợp, làm cơ sở hoàn thiện chuyên đề “Rào cản và giải pháp tăng cường sự tham chính của phụ nữ trẻ”./.