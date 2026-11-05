Mở rộng cơ hội để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa

Họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới tất cả các tỉnh/thành trên cả nước - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Ngày 5/11, Bộ VH,TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do, đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, gồm 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 hoạt động thể thao và 85 chương trình trưng bày, triển lãm. Cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức, tập trung vào sáu nhóm hoạt động, từ tuyên truyền, tổ chức sự kiện đến bảo tồn di sản, giáo dục văn hóa và phát huy các mô hình cộng đồng.

Một trong những hoạt động được triển khai trong dịp này là đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào phục vụ cộng đồng. Sau hai ngày đầu vận hành chính thức (1 - 2/11), nền tảng ghi nhận 120.639 lượt xem trang. Thông tin về sự kiện, điểm đến và hoạt động văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau ngày 24/11.

Cùng với đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, khuyến khích cộng đồng sáng tạo, chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống và chất liệu văn hóa dân gian.

Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11, trong đó có các suất chiếu miễn phí tại rạp trong ba ngày 22 - 24/11 và hoạt động chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sáng 21/11 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại SVĐ Mỹ Đình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Nhiều địa phương cũng chuẩn bị những hoạt động mang bản sắc riêng. Huế tổ chức trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công và triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc và chương trình hát Quan họ trên thuyền; Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc.

Tại Ninh Bình, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư dự kiến tổ chức Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 21 đến 27/11, kết hợp trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Việc tổ chức đồng thời các hoạt động kỷ niệm và ngày hội văn hóa trên cả nước là dịp nhắc lại vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.