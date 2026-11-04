VAF 2026 được kỳ vọng mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu. Ảnh: Hạnh Nguyên

Diễn ra từ ngày 4 đến 6-11, VAF 2026 có khoảng 500 đại biểu tham gia, từ nhà sản xuất thiết bị gốc, nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, hãng hàng không đến doanh nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay, nhà cung cấp công nghệ và cơ sở đào tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hội nghị chuyên ngành và phiên kết nối giao thương doanh nghiệp tập trung vào thị trường hàng không toàn cầu, nhiên liệu hàng không bền vững, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác công nghiệp. Doanh nghiệp có cơ hội trao đổi trực tiếp về nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng, hợp tác sản xuất và đầu tư.

Diễn đàn cũng giới thiệu những xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bản sao số, bảo dưỡng dự báo, tự động hóa, robot và vật liệu tiên tiến.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Hạnh Nguyên

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, các dự án cảng hàng không quy mô lớn như Long Thành và Gia Bình không chỉ đặt ra yêu cầu về xây dựng, vận hành hạ tầng mà còn đòi hỏi phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng vật tư và đào tạo nhân lực trong nước.

Việt Nam xác định 5 định hướng hợp tác trọng tâm: Xây dựng chương trình phát triển nhà cung ứng hàng không trong nước; thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay; phát triển nhân lực gắn với chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, hàng không xanh và nhiên liệu hàng không bền vững; thúc đẩy các dự án hợp tác đi vào thực chất.