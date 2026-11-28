Tăng cường kết nối hạ tầng thương mại và logistics góp phần mở rộng cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào. (Ảnh minh họa).

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào đạt khoảng 7,04 tỷ USD, với 305 dự án.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sớm xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để đạt các mục tiêu thương mại đã đề ra, đồng thời tăng cường kết nối kinh tế và phát triển thương mại theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng danh mục hàng hóa có tiềm năng xuất khẩu từ Lào sang Việt Nam, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa tại khu vực biên giới.

Cùng với đó, việc phát triển hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa giữa hai nước.

Đối với hoạt động đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ xử lý những khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Lào khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc thúc đẩy kết nối hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường, tổ chức chuỗi cung ứng và triển khai các dự án hợp tác dài hạn.

Những định hướng được thống nhất giữa lãnh đạo hai nước mở thêm triển vọng phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện những điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh.