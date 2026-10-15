Mở rộng cơ hội chơi bóng cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi

Chương trình mở thêm cơ hội để các em làm quen với trái bóng, nuôi dưỡng niềm đam mê, qua đó tạo nền tảng phát triển phong trào bóng đá trẻ và thúc đẩy bóng đá nữ Việt Nam phát triển bền vững.

Đại diện UEFA và lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, VFF, HLV Mai Đức Chung, HLV Hoàng Văn Phúc tại buổi họp. Ảnh: VFF

Thêm cơ hội để trẻ em gái đến với bóng đá

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027 do UEFA và AFC hỗ trợ, được VFF triển khai từ năm 2024. Sau năm đầu thực hiện, chương trình tiếp tục được mở rộng với những nội dung phù hợp hơn, hướng tới nhóm trẻ em gái từ 6-9 tuổi, lứa tuổi bắt đầu hình thành sở thích và thói quen vận động.

Điểm nhấn của lễ ra mắt là việc giới thiệu cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành riêng cho trẻ em gái trong độ tuổi này. Với nội dung gần gũi, sinh động, tài liệu giúp các em tiếp cận môn thể thao vua thông qua những trò chơi vận động, bài tập kỹ năng cơ bản và hoạt động phối hợp phù hợp với khả năng của trẻ.

Thay vì đặt nặng thành tích hay kết quả thi đấu, chương trình ưu tiên xây dựng môi trường tập luyện vui vẻ, an toàn, khuyến khích các em tự tin khám phá khả năng của bản thân.

Ở lứa tuổi 6-9, việc tạo điều kiện để trẻ em gái tham gia các hoạt động bóng đá có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp các em phát triển thể chất mà còn mở rộng cơ hội trải nghiệm thể thao bình đẳng. Khi được tiếp cận bóng đá trong môi trường thân thiện, các em có thêm điều kiện thể hiện bản thân, giao lưu với bạn bè và nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với môn thể thao này.

Đại diện các nhà tài trợ. Ảnh: VFF

Các cầu thủ nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Bà Emily Shaw, Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế của UEFA, đánh giá cao ý nghĩa của những chương trình bóng đá dành riêng cho trẻ em gái. Theo đại diện UEFA, tạo cơ hội tiếp cận bóng đá từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các em tham gia thể thao, nuôi dưỡng đam mê và xây dựng sự tự tin. UEFA tự hào tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, góp phần tạo dựng môi trường tập luyện tích cực, thân thiện cho trẻ em gái.

Trong thông điệp gửi tới lễ ra mắt, Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor John nhấn mạnh bóng đá phong trào là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ. Theo ông, đầu tư cho các lứa tuổi nhỏ không chỉ giúp mở rộng số lượng người tham gia mà còn tạo tiền đề nâng cao chất lượng bóng đá nữ trong tương lai. Những trải nghiệm tích cực từ những buổi tập đầu tiên có thể trở thành động lực để các em tiếp tục gắn bó lâu dài với trái bóng.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF phát biểu tại sự kiện Ảnh: VFF

Tạo nền tảng cho bóng đá nữ phát triển bền vững

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định, phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được Liên đoàn chú trọng. VFF sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tạo thêm điều kiện để trẻ em gái tiếp xúc với bóng đá bằng phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng vận động.

Theo định hướng của chương trình, mục tiêu trước mắt không phải đào tạo các em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ đầu, mà là giúp trẻ cảm nhận niềm vui khi chơi bóng, hình thành sự yêu thích và có những trải nghiệm tích cực. Từ đó, bóng đá có thể trở thành một hoạt động thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện cho trẻ em gái.

Lễ ra mắt chương trình được tổ chức tại trụ sở VFF. Ảnh: VFF

Việc mở rộng chương trình bóng đá dành cho trẻ em gái từ 6-9 tuổi vì thế không chỉ tạo thêm sân chơi cho các em mà còn góp phần xây dựng nền móng cho phong trào bóng đá nữ. Khi ngày càng có nhiều trẻ em gái được tiếp cận và yêu thích bóng đá từ sớm, nguồn người chơi sẽ được mở rộng, tạo điều kiện phát hiện những nhân tố có tiềm năng và bổ sung lực lượng cho bóng đá nữ trong tương lai.