Mở rộng cơ hội cho người học ngoài ngành sư phạm có nguyện vọng trở thành giáo viên

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Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 91/2026/TT-BGDĐT ngày 23/10/2026, quy định Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Văn bản này thay thế các quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp muốn trở thành giáo viên tiểu học, THCS và THPT.

Mở rộng đối tượng được tham gia bồi dưỡng

Theo quy định trước đây, đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chỉ gồm người đã tốt nghiệp đại học. Điều này khiến sinh viên không học ngành sư phạm phải mất ít nhất một năm sau khi tốt nghiệp mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Thông tư số 91 mở rộng đối tượng bồi dưỡng, bao gồm người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành phù hợp.

Quy định này áp dụng với những người có nguyện vọng trở thành giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Bộ GD&ĐT, việc mở rộng đối tượng nhằm tháo gỡ khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực làm giáo viên, nhất là ở những môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học đang thiếu nguồn tuyển. Qua đó, thời gian chuẩn bị nguồn giáo viên được rút ngắn, đồng thời tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Thống nhất chương trình, giảm khối lượng bồi dưỡng

Thay vì hai văn bản quy định riêng cho cấp tiểu học và cấp trung học, Thông tư số 91 ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất. Nội dung kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm được cụ thể hóa theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ. Trong đó, 12 tín chỉ dành cho kiến thức chung và 20 tín chỉ dành cho kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp, kèm theo các chỉ số đánh giá làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Nội dung chương trình tập trung phát triển năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Bổ sung kiến thức về sư phạm số và trí tuệ nhân tạo

Một điểm mới của chương trình là đưa học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học vào khối kiến thức chung bắt buộc.

Nội dung học phần hướng đến việc ứng dụng công nghệ trong thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số. Người học cũng được trang bị kiến thức về bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Người học có thể đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Chứng chỉ được cấp theo từng cấp học.

Thời gian bồi dưỡng được quy định tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng. Người học đang đi làm được kéo dài thời gian thực tập.

Để bảo đảm quyền lợi và tính liên tục trong tổ chức đào tạo, Thông tư quy định các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã khai giảng trước ngày văn bản có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.