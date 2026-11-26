Mở lối thoát nghèo

Rời quê hương đi làm việc ở nước ngoài là quyết định không dễ dàng đối với mỗi người lao động. Xa gia đình, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường làm việc là những thử thách phải đối mặt. Nhưng đổi lại, nhiều người có thêm việc làm, thu nhập tốt và cơ hội tích lũy sau một thời gian làm việc.

Sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, anh Lò Văn Bun, bản Nam, xã Mường Chanh, chia sẻ: Những ngày đầu sang đây, tôi gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ, cách làm việc và môi trường sinh hoạt có nhiều khác biệt. Sau gần 3 tháng, mọi sinh hoạt công việc tôi đã thích nghi và chủ động trong giao tiếp, thực hiện các phần việc được giao và tích lũy được một khoản vốn về phát triển kinh tế gia đình.

Câu chuyện của Lò Văn Bun cũng là lý do ngày càng nhiều lao động ở khu vực nông thôn quan tâm đến các chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Một công việc phù hợp ở nước ngoài có thể đem lại nguồn thu nhập cao, đồng thời giúp họ tích lũy vốn để trở về phát triển kinh tế.

Để biến cơ hội làm việc ở nước ngoài thành hiện thực, người lao động phải chuẩn bị nhiều điều kiện, từ ngoại ngữ, sức khỏe, hồ sơ đến chi phí ban đầu. Với những gia đình còn khó khăn, đây không phải khoản chi dễ xoay xở. Đó cũng là điều gia đình anh Lò Văn Tuân, bản Cánh Kiến, xã Sông Mã lo lắng khi đăng ký đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc. Anh Tuân chia sẻ: Nếu tự lo toàn bộ, đây là khoản chi phí không nhỏ đối với gia đình. Cán bộ xã hướng dân tôi làm thủ tục vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội và các giấy tờ để nhận hỗ trợ từ Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh.

Cán bộ xã Sông Mã thăm hỏi gia đình có người đi lao động thời vụ trên địa bàn.

Đi làm việc ở nước ngoài là hướng đi phù hợp cho những người trẻ có nghề, có sức khỏe và mong muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Thời gian qua, xã Sông Mã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đến từng bản tuyên truyền, tư vấn, định hướng thị trường lao động phù hợp. Năm 2026, xã phấn đấu đưa 15 lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo hợp đồng thời vụ.

Bà Trần Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Mã, thông tin: Muốn người dân mạnh dạn đi làm việc ở nước ngoài thì trước hết phải cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng. Người lao động phải biết mình đi đâu, làm công việc gì, chi phí bao nhiêu, thu nhập thế nào và những yêu cầu khi làm việc ở nước ngoài. Khi hiểu rõ, người dân sẽ chủ động hơn trong lựa chọn và chuẩn bị. Đến nay, toàn xã có 15 lao động đăng ký xuất khẩu đi làm việc ở Hàn Quốc, đạt 107% chỉ tiêu giao năm 2026. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Từ những người đã có trải nghiệm làm việc ở nước ngoài đến những lao động đang học nghề, học ngoại ngữ, chờ ngày xuất cảnh, mỗi hành trình đều bắt đầu từ một nhu cầu tìm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Khi được hỗ trợ đúng lúc, tiếp cận thông tin đầy đủ và chuẩn bị tốt về kỹ năng, người lao động sẽ có thêm cơ hội biến mong muốn ấy thành kết quả thực tế.

Đồng hành với người lao động

Hiện nay, tỉnh Sơn La có nguồn lao động dồi dào với khoảng 805.000 người, chiếm 57,5% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2020-2025, Sơn La đã đưa 1.466 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Theo Đề án số 2553 ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 100% người lao động được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và tư vấn pháp luật trước khi xuất cảnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi với lao động đi làm thời vụ trước khi xuất cảnh.

Tỉnh đã đẩy mạnh đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác với thành phố Jeonju, tỉnh Jeollabuk và huyện Boseong, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc về đưa người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 395 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 323 người đi làm việc theo hợp đồng và 72 người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin: Để người lao động có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh ta từng bước hoàn thiện chính sách hỗ trợ và tạo nguồn, trọng tâm là giảm bớt khó khăn về chi phí, nâng chất lượng đào tạo và đưa thông tin về thị trường lao động đến gần người dân. Ngày 28/8/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người lao động và tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Theo đó, người lao động được hỗ trợ một số chi phí đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, bồi dưỡng kỹ năng nghề, tiền ăn, ở, đi lại trong thời gian đào tạo; lệ phí làm hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp, thị thực, khám sức khỏe và các khoản chi phí liên quan. Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tạo điều kiện cho 48 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vay vốn, tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Cán bộ xã Mường Chiên động viên lao động đi làm thời vụ ở Hàn Quốc.

Cùng với hỗ trợ trước khi xuất cảnh, tỉnh chú trọng kiểm soát quá trình tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động được cung cấp thông tin về công việc, điều kiện sinh hoạt, thu nhập, trách nhiệm thực hiện hợp đồng và các quy định của nước sở tại. Qua đó, hạn chế rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu, tạo nguồn lao động tại cơ sở, nhất là ở những địa phương chưa có người xuất cảnh; tăng cường tư vấn, đào tạo ngoại ngữ, nghề và giáo dục định hướng. Cùng với duy trì các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp đủ điều kiện pháp lý để mở rộng những thị trường có việc làm ổn định, thu nhập tốt và chi phí phù hợp. Đối với chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc, tỉnh tiếp tục duy trì hợp tác với các địa phương đã ký thỏa thuận, đồng thời chuẩn bị nguồn lao động cho năm 2027.