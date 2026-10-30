Mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân

Tổ chức khám linh hoạt, khoa học

Cùng với việc khám bệnh, các xã, phường đẩy mạnh việc tạo lập, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID theo phương châm "khám đến đâu, cập nhật dữ liệu đến đó”, tránh tồn đọng dữ liệu.

Xã Tân Thanh là một trong những địa phương ở Ninh Bình hoàn thành sớm nhất công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, xã tổ chức các đợt khám linh hoạt, khoa học tại 3 điểm trạm y tế; bố trí buồng khám theo quy trình một chiều, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân.

Sau 5 đợt triển khai, xã đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho 100% đối tượng thuộc nhóm 1, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra sức khỏe đầu năm học cũng được thực hiện đầy đủ đối với 100% trẻ em, học sinh tại các cơ sở mầm non và giáo dục phổ thông. Đối với nhóm 2, gồm người từ đủ 60 tuổi trở lên, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật và các đối tượng ưu tiên khác, xã đã tổ chức khám đạt 100%. Với nhóm 3, gồm người từ 2-18 tuổi không đi học, lao động tự do và các đối tượng còn lại không thuộc nhóm 1, nhóm 2, đã có hơn 4.300 người được khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, xã Tân Thanh tổ chức các đoàn y tế đến khám sức khỏe trực tiếp tại nhà đối với 350 người không thể đi lại do điều kiện sức khỏe; hỗ trợ phương tiện đi lại đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm khám tập trung.

Khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng thuộc nhóm 2 tại xã Tân Thanh.

Bà Vũ Thị Hường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh cho biết, để hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ngay từ khi tiếp nhận kế hoạch, thôn đã thống nhất phương án thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; rà soát danh sách dân cư đến từng hộ gia đình, kiểm tra thông tin nhân khẩu và phối hợp với công an, trạm y tế để xác minh, bổ sung những trường hợp còn thiếu hoặc chưa thống nhất. Với những người chưa tham gia, thôn liên hệ và đôn đốc trực tiếp.

Xã Tân Thanh chú trọng việc tạo lập, liên thông Sổ sức khỏe điện tử trên VneID; 100% người dân sau khám được lập và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử, hiển thị trên ứng dụng VneID. Dữ liệu thu thập, cập nhật bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đợt khám, dữ liệu được liên thông về Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế qua Cổng dữ liệu sức khỏe.

Ông Vũ Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh thông tin, thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, xã chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từ cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành, hoàn thành vượt tiến độ tỉnh giao. Xã tập trung nâng cao chất lượng rà soát, quản lý đối tượng, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin dân cư và tình trạng sức khỏe người dân; chú trọng các đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận chương trình khám bệnh miễn phí theo kế hoạch. Xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, cập nhật kết quả khám, lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, quản lý sức khỏe nhân dân; chú trọng tư vấn sức khỏe, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp cần thiết.

Quyết tâm để mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ

Toàn tỉnh Ninh Bình đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2.677.000 người, đạt 60,6% dân số.

Sở Y tế Ninh Bình nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân. Tính đến ngày 26/10, toàn tỉnh đã khám cho hơn 2,67 triệu người, đạt 60,6% dân số; kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho khoảng 946.700 trẻ em, học sinh, đạt 99,8%. Tuy nhiên, so với các địa phương trên cả nước, tiến độ chung của Ninh Bình còn chậm, chưa đồng đều và chưa đáp ứng yêu cầu; đặc biệt đối tượng nhóm 3 mới đạt 23,6%.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026, tại Công văn số 7640/UBND -VP6 ngày 26/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong chỉ đạo, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ, theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ việc triển khai tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng thuộc nhóm 2 tại phường Phủ Lý.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, ý thức tự phòng bệnh; thông tin cụ thể kế hoạch, lịch khám, địa điểm… để người dân chủ động tham gia. Sở phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc trực tiếp đi làm việc với các địa phương chưa hoàn thành để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, xác định cụ thể nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ sở y tế và các cá nhân, báo cáo kịp thời những địa phương, đơn vị không tích cực, người đứng đầu không quan tâm chỉ đạo. Giám đốc Sở trực tiếp làm việc với các địa phương có tỷ lệ khám đạt thấp và các xã, phường có dân số đông để kịp thời điều động, điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở y tế để tăng cường cho các xã, phường có nhu cầu cần hỗ trợ.

Chủ tịch UBND xã Tân Thanh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí năm 2026 cho người dân.

UBND xã, phường huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư và từng hộ gia đình, mỗi người dân; tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế xây dựng và thống nhất tiến độ, lịch khám cụ thể cho các đối tượng còn lại theo từng tuần cho đến khi hoàn thành; khẩn trương bố trí nhân lực, thời gian và phương án tổ chức phù hợp, đẩy nhanh tiến độ tổ chức khám cho các đối tượng còn lại. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường đẩy mạnh việc tạo lập, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID theo phương châm "khám đến đâu, cập nhật dữ liệu đến đó”, tránh tồn đọng dữ liệu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, địa phương, sự hưởng ứng của người dân, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Ninh Bình tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.