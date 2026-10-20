Mở rộng cơ hội an cư từ vốn chính sách

Cách làm này góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách, mở thêm cơ hội an cư cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, hướng đến mục tiêu ổn định cuộc sống và phát triển an sinh xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai trong một buổi tư vấn chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội cho người dân phường Trảng Bom. Ảnh: Viết Cường

Chủ động đưa chính sách đến với người dân

Đối với nhiều công nhân, người lao động, có được một căn nhà phù hợp với thu nhập là mong muốn về nơi ở ổn định để xây dựng tương lai cho cả gia đình. Tuy nhiên, giữa mong muốn và khả năng hiện thực hóa vẫn còn khoảng cách, khi giá nhà, điều kiện vay vốn, thủ tục hồ sơ và phương án trả nợ dài hạn là những vấn đề khiến không ít người còn băn khoăn.

Trong bối cảnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội có ý nghĩa thiết thực. Nhưng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, việc bố trí nguồn vốn cần song hành với công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận đúng quy định.

Xác định rõ điều này, NHCSXH thành phố Đồng Nai đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để đưa thông tin đến gần hơn với những người có nhu cầu. Thay vì chỉ chờ người dân tìm đến ngân hàng, cán bộ tín dụng trực tiếp gặp gỡ, tư vấn, giải đáp những vấn đề cụ thể về điều kiện vay, hồ sơ cần chuẩn bị, mức vay và khả năng trả nợ.

Hoạt động tư vấn vay mua nhà ở xã hội được ngân hàng và chủ đầu tư dự án thường xuyên tổ chức cho khách hàng. Ảnh: Viết Cường

Tại dự án nhà ở xã hội K Home Midtown của Kim Oanh Land, trên địa bàn phường Trảng Bom, hoạt động tư vấn trực tiếp đã giúp công nhân, người lao động có thêm thông tin chính thống trước khi đưa ra quyết định liên quan đến việc mua nhà.

Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai, cho biết việc chủ động đưa chính sách đến với người dân giúp ngân hàng nắm bắt nhu cầu thực tế, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tư vấn phương án vay vốn, thời hạn trả nợ phù hợp với khả năng tài chính của từng đối tượng.

Điểm đáng chú ý trong cách làm này là không dừng lại ở việc phổ biến các quy định chung, mà tập trung giải đáp những vấn đề người dân trực tiếp gặp phải. Từ điều kiện thụ hưởng chính sách đến giấy tờ cần chuẩn bị, từ mức vay dự kiến đến việc cân đối thu nhập hằng tháng, từng nội dung được trao đổi cụ thể để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Song song với tư vấn trực tiếp tại dự án, NHCSXH thành phố Đồng Nai còn đa dạng hóa các kênh truyền thông thông qua các cuộc họp tại địa phương, sinh hoạt chi hội, hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số và ứng dụng VBSP Smart Banking.

Đông đảo khách hàng quan tâm buổi tư dự án nhà ở xã hội tại phường Trảng Bom. Ảnh: Viết Cường

Từ thông tin chính sách đến hy vọng an cư

Hiệu quả của công tác tuyên truyền được thể hiện trước hết ở việc người dân hiểu rõ hơn về chính sách và có cơ sở để cân nhắc lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Chị Lê Thị Hiếu, ngụ phường Trảng Bom, cho biết gia đình có 4 thành viên, các con đã lớn nên nhu cầu về một nơi ở ổn định ngày càng cấp thiết. Khi biết đến chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình chị đã tìm hiểu và đăng ký mua nhà ở xã hội. Với chị, việc được tiếp cận thông tin rõ ràng giúp gia đình có thêm cơ sở để tính toán, chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài.

Tương tự, anh Trương Hoàng Nhật, người mua nhà tại dự án K Home Midtown, cho biết sự tư vấn trực tiếp của cán bộ ngân hàng đã giúp anh hiểu rõ hơn về điều kiện vay, hồ sơ cần chuẩn bị và khả năng trả nợ hằng tháng. Những băn khoăn ban đầu từng bước được giải đáp, giúp gia đình chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị thủ tục mua nhà.

Những câu chuyện này cho thấy, bên cạnh giá trị của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, việc cung cấp thông tin đầy đủ, đúng quy định và kịp thời có vai trò quan trọng trong hành trình an cư của người lao động. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa ngân hàng, chính quyền địa phương, các tổ chức liên quan và chủ đầu tư dự án. Công tác tuyên truyền phải sát nhu cầu thực tế; việc hướng dẫn hồ sơ cần rõ ràng, thuận tiện; các điều kiện vay vốn phải được thông tin đầy đủ để người dân xác định đúng đối tượng, chuẩn bị đúng thủ tục và xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp.

928,66 tỷ đồng: Doanh số cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội lũy kế. 1.796 lượt khách hàng: Số lượt khách hàng đã vay vốn lũy kế. 813,59 tỷ đồng: Tổng dư nợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội hiện tại. 1.763 khách hàng: Số khách hàng còn dư nợ. 298,44 tỷ đồng: Doanh số cho vay từ đầu năm 2026 đến thời điểm thống kê. 492 khách hàng: Số khách hàng được giải ngân từ đầu năm 2026 đến thời điểm thống kê.