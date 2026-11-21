Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết gồm 3 Chương, 23 Điều, quy định cơ chế thí điểm thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm thông qua việc Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc dân sự để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cơ chế này được áp dụng đối với các vụ án về tội rửa tiền, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ. Không áp dụng đối với vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và trường hợp pháp nhân thương mại bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị quyết xác định ba nhóm trường hợp được xem xét áp dụng. Đó là vụ án đã khởi tố nhưng quyết định khởi tố bị hủy bỏ do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, được đại xá hoặc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết; vụ án bị tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ trước khi mở phiên tòa sơ thẩm do chưa xác định được bị can, không rõ bị can, bị cáo đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn tố tụng hoặc có kết luận giám định xác định bị can, bị cáo mắc bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo; vụ án bị đình chỉ điều tra, đình chỉ trước khi mở phiên tòa sơ thẩm do hết thời hiệu, tội phạm được đại xá, bị can, bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc đã chết.

Việc áp dụng cơ chế thu hồi phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

94,19% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Ảnh: quochoi.vn

Về phạm vi tài sản, Nghị quyết quy định tài sản được xem xét thu hồi và xử lý không qua kết tội bao gồm tài sản có căn cứ cho rằng liên quan đến tội phạm nhưng không phải vật chứng của vụ án hình sự; tài sản hình thành từ tài sản có liên quan đến tội phạm thông qua thừa kế, tặng cho hoặc giao dịch khác mà người tham gia biết hoặc phải biết về nguồn gốc tài sản hoặc nhằm che giấu, tẩu tán tài sản. Lợi tức, lợi nhuận và các lợi ích vật chất khác phát sinh từ những tài sản này cũng thuộc diện xem xét thu hồi.

Trường hợp tài sản đã bị hủy hoại hoặc không thể thu hồi do hành vi của người bị buộc tội, người liên quan gây ra, cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi giá trị tương đương. Ngược lại, không xem xét thu hồi vật chứng trong vụ án hình sự; tài sản đã được Tòa án giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; tài sản đã xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ hoặc được giải quyết theo cơ chế thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ chế khác theo quy định pháp luật.

Một điểm đáng chú ý của Nghị quyết là thiết lập trình tự thu hồi tài sản thông qua thủ tục tố tụng dân sự, với sự phân định trách nhiệm giữa cơ quan tiến hành tố tụng, Viện kiểm sát và Tòa án.

Song song với đó, Nghị quyết đặt ra các nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc thu hồi phải khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; bảo đảm quyền tham gia tố tụng, cung cấp chứng cứ, trình bày ý kiến, khiếu nại, tố cáo và quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại theo quy định.

Đặc biệt, không thu hồi tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người thứ ba ngay tình, trừ trường hợp người nhận tài sản thông qua thừa kế, tặng cho hoặc giao dịch khác biết hoặc phải biết tài sản có liên quan đến tội phạm hoặc nhằm che giấu, tẩu tán tài sản.

Sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, tài sản thu hồi cho Nhà nước được nộp ngân sách nhà nước hoặc giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, xử lý. Việc thi hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, không áp dụng đối với hành vi phạm tội xảy ra trước 00 giờ 00 phút ngày 01/3/2027 và được thực hiện thí điểm trong thời hạn 2 năm. Những vụ việc chưa giải quyết xong khi Nghị quyết hết hiệu lực vẫn tiếp tục được xử lý theo quy định của Nghị quyết cho đến khi kết thúc./.