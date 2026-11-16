Mở rộng chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học

Sáng 16-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình trên nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chương trình được triển khai với 2 hình thức phù hợp tới từng cấp học. Đối với sinh viên các trường đại học, chương trình sẽ tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ nói không với ma túy” tại Hà Nội và TPHCM, kết hợp tuyên truyền kiến thức, giao lưu với lực lượng công an, chuyên gia, nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác, trải nghiệm...

Cuộc thi "Trường học không ma túy" năm 2025. Ảnh: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cung cấp

Đối với học sinh trung học phổ thông, ban tổ chức sẽ tổ chức cuộc thi gameshow “Trường học không ma túy” tại 10 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long, dự kiến gồm 20 cuộc thi với sự tham gia của 60 trường trung học phổ thông.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tiếp nối thành công và sức lan tỏa của cuộc thi “Trường học không ma túy” được tổ chức trong các năm 2023, 2024 và 2025, chương trình năm nay được đổi mới, mở rộng về quy mô, nội dung và hình thức tổ chức; không chỉ tạo sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh, sự sáng tạo mà còn hướng tới xây dựng hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy có tính thường xuyên, liên tục trong môi trường học đường.

Điểm nhấn của chương trình là đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, tăng cường tương tác và trải nghiệm thực tế.

Nội dung tập trung vào nhận diện các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm; tác hại của ma túy và kỹ năng chủ động phòng tránh, tự bảo vệ bản thân…