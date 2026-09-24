Mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên Việt Nam

Tại Việt Nam, khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa AstraZeneca và Tổ chức Plan International Việt Nam, hướng tới giúp thanh thiếu niên phòng ngừa bệnh không lây nhiễm (BKLN), xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động ứng phó với những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe.

Chương trình hướng tới thanh thiếu niên, đặc biệt tại những cộng đồng còn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận các cơ hội chăm sóc sức khỏe. Thông qua việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa BKLN, thúc đẩy môi trường sống lành mạnh và tạo điều kiện để tiếng nói của thế hệ trẻ được đưa vào quá trình xây dựng các chính sách, dịch vụ về sức khỏe, chương trình góp phần nâng cao công bằng y tế.

Hơn 110.000 thanh thiếu niên được tiếp cận trực tiếp

Tại Việt Nam, YHP được AstraZeneca và Plan International phối hợp triển khai từ năm 2019, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên từ 10 đến 24 tuổi. Chương trình thực hiện các chiến dịch truyền thông, hoạt động nâng cao sức khỏe tại trường học và thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên trong phòng ngừa BKLN.

Qua hai giai đoạn, gồm giai đoạn I (2019-2023) và giai đoạn II (2023 đến nay), chương trình đã trực tiếp tiếp cận hơn 110.000 thanh thiếu niên và lan tỏa tác động tới hơn 2 triệu người trong cộng đồng.

Hơn 80% thanh thiếu niên tham gia đánh giá ghi nhận những thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến phòng ngừa BKLN.

Bên cạnh đó, chương trình đã hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá các chương trình, đề án về sức khỏe học đường và xây dựng Đề án phát triển y tế trường học giai đoạn 2026-2035.

Tại Việt Nam, YHP được AstraZeneca và Plan International phối hợp triển khai từ năm 2019, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên từ 10 đến 24 tuổi. Ảnh: AstraZeneca.

Theo kế hoạch, giai đoạn tiếp theo của YHP toàn cầu từ năm 2026 đến 2030 đặt mục tiêu tiếp cận thêm 10 triệu thanh thiếu niên, đào tạo 800.000 tuyên truyền viên trẻ và góp phần định hình 17 chính sách công trên thế giới vào năm 2030.

Tại Việt Nam, giai đoạn tiếp theo của chương trình sẽ được triển khai tại Hà Nội và Cần Thơ, dự kiến tiếp cận trực tiếp 49.200 thanh niên.

Tập trung vào phòng ngừa bệnh từ tuổi vị thành niên

Giai đoạn 5 năm mới của YHP được xây dựng trên nền tảng 15 năm triển khai chương trình. Trong thời gian này, YHP đã tiếp cận trực tiếp 23 triệu thanh thiếu niên tại hơn 60 quốc gia, đào tạo hơn 1 triệu người và hỗ trợ các tuyên truyền viên trẻ tạo ra những tác động tích cực đối với hơn 29 luật và chính sách.

Nghiên cứu của RTI International cho thấy, cứ mỗi 1 USD đầu tư, YHP tạo ra 4,30 USD giá trị xã hội, qua đó cho thấy giá trị lâu dài của việc đầu tư sớm vào sức khỏe vị thành niên.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh sức khỏe toàn cầu chịu tác động ngày càng rõ rệt của BKLN và biến đổi khí hậu. BKLN hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Dự kiến đến năm 2050, BKLN sẽ chiếm 86% tổng số ca tử vong hằng năm, tăng 90% so với năm 2019. Đáng chú ý, 70% số ca tử vong sớm ở người trưởng thành có liên quan đến những hành vi bắt đầu từ tuổi vị thành niên.

Tại Việt Nam, BKLN đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống y tế, chiếm khoảng 80% số ca tử vong và hơn hai phần ba tổng gánh nặng bệnh tật, trong đó nhiều trường hợp vẫn chưa được phát hiện hoặc điều trị.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho biết đầu tư cho sức khỏe thanh thiếu niên hôm nay là đầu tư cho sức khỏe và sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Thông qua YHP và hợp tác với các đối tác, AstraZeneca hướng tới trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để lựa chọn lối sống lành mạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe và dẫn dắt những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan International Việt Nam, cho rằng thanh thiếu niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của các chương trình y tế mà còn là những tác nhân quan trọng tạo ra thay đổi tại trường học, gia đình và cộng đồng.

Theo bà Lan, giai đoạn tiếp theo của YHP sẽ tiếp tục trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng và cơ hội để chủ động hành động vì sức khỏe, đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường y tế học đường toàn diện và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông qua hợp tác với Plan International cùng mạng lưới hơn 60 tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu, trong đó có UNICEF và One Young World, YHP tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên hình thành thói quen lành mạnh, xây dựng môi trường hỗ trợ và tham gia vào quá trình thay đổi chính sách tại cộng đồng, quốc gia.