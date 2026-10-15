Mở rộng chiến dịch chống buôn bán ma túy, Mỹ đưa hàng trăm binh sĩ tới Mỹ Latinh tập trận

Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch chống buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh. (Nguồn: Anadolu)

Báo The New York Times ngày 14/10 dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết, những binh sĩ đầu tiên thuộc một tiểu đoàn gồm 600 người của Sư đoàn Bộ binh số 10, đóng tại căn cứ Fort Drum, bang New York, đã bắt đầu được điều động tới một cơ sở huấn luyện tác chiến rừng mới tại Panama.

Đơn vị này dự kiến tiếp tục huấn luyện cùng lực lượng Colombia và Honduras, đồng thời có thể hỗ trợ các đơn vị đặc nhiệm Mỹ đang cố vấn cho quân đội đối tác trong những chiến dịch truy quét các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy.

Một số binh sĩ khác thuộc Sư đoàn Bộ binh số 10 cũng sẽ tham gia nhân sự tại bộ chỉ huy tác chiến Tây Bán cầu mới được thành lập ở Miami. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ điều một số máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper từ châu Phi tới Colombia và Ecuador, đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thành lập một cơ quan phụ trách các hoạt động chống các băng nhóm ma túy.

Theo các quan chức Mỹ, lực lượng được triển khai sẽ tham gia cuộc diễn tập Southern Vanguard tại Colombia vào cuối tháng này. Các đợt luân chuyển binh sĩ ban đầu chỉ mang tính tạm thời, song có thể dẫn tới sự hiện diện lâu dài hơn của quân đội Mỹ tại khu vực.

Washington đang thúc giục các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường chiến dịch trấn áp các tổ chức buôn bán ma túy và cho phép tiến hành các hoạt động phối hợp. Tuy nhiên, mới chỉ có một số ít quốc gia, trong đó có Colombia và Honduras, chính thức đồng ý. Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, Tướng Francis Donovan, cho biết các hoạt động quân sự sẽ được mở rộng từ việc tấn công tàu thuyền sang các mục tiêu trên bộ.

Quân đội Mỹ đến nay đã tiến hành 71 cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại vùng biển Caribbean và phía Đông Thái Bình Dương. Washington cáo buộc những người này liên quan hoạt động buôn bán ma túy nhưng chưa công bố bằng chứng chứng minh các cáo buộc.

Theo The New York Times, một số quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ lo ngại chính quyền chưa xác định rõ mục tiêu cuối cùng của chiến dịch. Một quan chức cảnh báo nếu binh sĩ Mỹ bị tấn công, tình hình có thể leo thang, kéo các lực lượng vốn đã chịu nhiều sức ép của Washington vào một cuộc xung đột mới.