Mở rộng chỉ dẫn địa lý nhãn lồng Hưng Yên thêm 900ha

Việc mở rộng chỉ dẫn địa lý không chỉ góp phần bảo vệ danh tiếng đặc sản nhãn lồng, mà còn tạo cơ sở nâng cao giá trị kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm. (Ảnh: MAI TÚ)

Nhãn lồng Hưng Yên là đặc sản nổi tiếng, gắn với lịch sử, văn hóa vùng đất Phố Hiến. Năm 2017, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055, với phạm vi bảo hộ tại các địa bàn thuộc thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, Kim Động và Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên (cũ).

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên khẳng định việc mở rộng phạm vi bảo hộ là cần thiết nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ uy tín sản phẩm. (Ảnh: MAI TÚ)

Tuy nhiên, thực tế sản xuất cho thấy nhãn lồng được trồng tại các vùng có điều kiện tự nhiên tương đồng thuộc huyện Phù Cừ và Ân Thi trước đây. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi bảo hộ là cần thiết nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ uy tín sản phẩm và tạo điều kiện phát triển sản xuất hàng hóa.

Từ năm 2024, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu mở rộng khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng.

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận đăng ký mở rộng chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh. (Ảnh: MAI TÚ)

Quá trình thực hiện gồm khảo sát thực địa, phân tích chất lượng sản phẩm, đánh giá điều kiện tự nhiên, xây dựng hồ sơ pháp lý và hệ thống quản lý.

Kết quả, ngày 2/10/2026, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 554/QĐ-SHTT chính thức mở rộng khu vực bảo hộ. Theo đó, khu vực địa lý mang chỉ dẫn “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng có tổng diện tích 4.400ha, trong đó 3.500ha đã được bảo hộ và 900ha được mở rộng thêm.

Trao Giấy chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh cho các tổ chức, cá nhân. (Ảnh: MAI TÚ)

Cùng với hoàn thiện hồ sơ bảo hộ, nhiệm vụ đã xây dựng quy chế quản lý, hướng dẫn kiểm soát chất lượng, sử dụng tem nhãn và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch cho 5 hợp tác xã, cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 5 hợp tác xã và 21 hộ dân.

Việc mở rộng chỉ dẫn địa lý không chỉ góp phần bảo vệ danh tiếng đặc sản nhãn lồng, mà còn tạo cơ sở nâng cao giá trị kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm.