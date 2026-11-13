Mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đạt hơn 80% sau một năm thi công

Gói thầu XL01 dài gần 10 km, có giá trị gần 5.600 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Gói thầu khởi công từ tháng 8/2025, nhưng đến tháng 6/2026 mới được bàn giao đầy đủ mặt bằng, khiến thời gian thi công bị rút ngắn đáng kể.

Để đáp ứng tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc, thiết bị, tổ chức 33 mũi thi công gồm 22 mũi thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm.

Các mũi được triển khai đồng thời, duy trì hoạt động liên tục để hoàn thành khối lượng công việc còn lại theo kế hoạch. Tranh thủ từng giờ, từng ngày, người lao động miệt mài trên công trường để đẩy tiến độ, bù đắp quỹ thời gian thi công bị rút ngắn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc điều gói thầu XL01, sản lượng thực hiện toàn gói thầu đến nay đạt khoảng 80%. Trong đó, phần đường cơ bản hoàn thành xử lý nền, phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%.

Đối với cầu Long Thành (cầu chính), nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi D2000, bệ trụ, thân trụ, đỉnh trụ K0. Công tác đúc hẫng đã triển khai 8/85 đốt, đảm bảo kế hoạch hợp long theo tiến độ đề ra.

Đối với phần cầu cạn và cầu Sông Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026 tạo điều kiện chuyển hướng giao thông để sửa chữa mặt cầu cũ.

Khi hoàn thành, dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực cho tuyến đường hiện hữu, đồng thời tăng cường kết nối TP. Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.