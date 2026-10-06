Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành: Thiếu nhựa đường, nhân lực trong giai đoạn nước rút

Ngày 6/10, theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành đang được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt gần 73%, các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu kết nối và phục vụ giai đoạn vận hành sân bay Long Thành. Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn chịu áp lực do nguồn cung nhựa đường khan hiếm, thiếu hụt nhân lực và một số vướng mắc về mặt bằng.

Hiện nay dự án cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành gặp khó khăn về nguồn cung nhựa đường.

Theo VEC, dự án được khởi công ngày 19/8/2025. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phần cầu cạn và đường mở rộng trong tháng 11/2026, sau đó tổ chức thi công phần cầu và đường hiện hữu trong tháng 12/2026. Riêng cầu Long Thành phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng vào tháng 2/2027.

Trên công trường, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục từ thi công cầu, đường đến cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. Đặc biệt tại cầu chính cầu Long Thành, toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ và thân trụ đã hoàn thành. Các trụ T21, T22, T23 và T24 đã hoàn thành đốt K1, đang di chuyển xe đúc và lắp cốt thép để thi công đốt K2. Tiến độ đúc hẫng hiện đạt khoảng 10 - 12 ngày/đốt. Sau đốt K4, nhà thầu dự kiến rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hợp long cầu vào cuối tháng 12/2026.

Cầu Long Thành được xây dựng một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe theo chiều TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu, với bề rộng 23,75m.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC, nguồn cung nhựa đường hiện gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công bê tông nhựa tại công trường. Các đơn vị cung ứng hiện chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của công trường, tạo áp lực lớn đối với tiến độ thi công các gói thầu, nhất là phần đường đang cần thảm nhựa.

Để chủ động nguồn vật liệu, VEC đã yêu cầu các nhà thầu khảo sát thị trường trong nước, đồng thời chuyển đổi phương thức từ mua bê tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận. Giải pháp này nhằm giúp các nhà thầu chủ động sản xuất bê tông nhựa theo cấp phối được phê duyệt.

Bên cạnh nguồn cung, giá nhiên liệu, vật liệu và vật tư phục vụ thi công như xăng, dầu, nhựa đường, đá, sắt thép… cũng có thời điểm biến động lớn, tăng cao bất thường. Một số loại vật liệu đã được địa phương công bố giá nhưng mức giá thấp hơn thực tế và chưa đầy đủ.

VEC cho biết, khó khăn về nguồn cung vật liệu tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục gây áp lực lên chi phí đầu vào. Trong khi đó, tại một số thời điểm, chỉ số giá xây dựng tại khu vực dự án đi qua chưa được các địa phương công bố đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng đến việc xác định và điều chỉnh giá cho nhà thầu.

Hiện nay công tác thi công đang được tăng tốc.

Về giải phóng mặt bằng, đoạn qua địa bàn TP.HCM đã bàn giao 155/159 trường hợp, đạt khoảng 98%. Còn 4 trường hợp thuộc phường Long Phước nhưng không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công, hiện chỉ vướng thủ tục đền bù kinh phí. Tại TP Đồng Nai, đã bàn giao 234/235 trường hợp, đạt khoảng 99%.

Trường hợp còn lại thuộc nhánh B, phạm vi nút giao Quốc lộ 51 tại phường Long Thành đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đối với trường hợp này, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định cưỡng chế và dự kiến thực hiện trước ngày 10/10/2026. VEC và các nhà thầu đang tiếp tục phối hợp với địa phương để đẩy nhanh phê duyệt chi phí đền bù, thu hồi đất và vận động hộ dân sớm bàn giao mặt bằng.

Tình trạng thiếu hụt kỹ sư, nhân công cũng đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Theo VEC, nhiều dự án lớn được các tỉnh, thành phố và các tập đoàn đồng loạt triển khai trong cùng thời điểm khiến nguồn nhân lực kỹ thuật và công nhân bị phân tán. Các nhà thầu đã tích cực tìm kiếm, huy động bổ sung và thay thế nhân lực nhưng vẫn khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc biệt đối với những vị trí yêu cầu kỹ thuật cao.

Sau khi hoàn thành các hạng mục mở rộng, nhà thầu cũng sẽ nâng cấp lại phần đường hiện hữu của tuyến cao tốc.

Hiện VEC cũng đã kiến nghị các cấp thẩm quyền có giải pháp điều tiết, ổn định tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa đường. VEC sẽ phối hợp với các nhà thầu làm việc với các nhà cung cấp để ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án. VEC cũng đề nghị TP Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng còn lại, bàn giao mặt bằng sạch cho VEC và các nhà thầu trước ngày 10/10/2026.

Đồng thời, các địa phương được đề nghị kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng tại khu vực thực hiện dự án, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá thị trường và diễn biến giá trong khu vực.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 22km, điểm đầu tại Km 4+000, nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP.HCM và điểm cuối tại Km 25+920, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành, TP Đồng Nai. Đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe. Còn đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm cầu Long Thành, được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành được xây dựng một đơn nguyên mới quy mô 5 làn xe theo chiều TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu, với bề rộng 23,75m. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Gói XL01 do Liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện; gói XL02 do Liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện.