Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều hạng mục vượt mốc 80% tiến gần về đích

Những ngày này trên công trường dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành, không khí triển khai các công việc diễn ra khẩn trương. Hàng loạt mũi thi công tăng tốc ở cả phần cầu và đường. Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, công nhân tập trung lu lèn, thảm bê tông nhựa, lao lắp dầm và hoàn thiện các hạng mục cầu. Tất cả chạy đua với thời gian, tạo diện mạo mới cho tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC) cho biết, dự án được khởi công ngày 19/8/2025, gồm hai gói thầu xây lắp chính XL01 và XL02 cùng một gói thầu tư vấn giám sát. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 81%, đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các nhà thầu tiếp tục tăng cường nguồn lực để bảo đảm tiến độ.

Trong đó, gói thầu xây lắp XL01 do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện, đảm nhận đoạn từ Km4+000 đến Km13+900, bao gồm cầu Long Thành. Trên phạm vi này, các nhà thầu đang tổ chức 36 mũi thi công, tập trung vào những hạng mục cầu chính, cầu dẫn, cầu cạn và đường.

Tại cầu Long Thành, các nhà thầu đang tập trung thi công những đốt đúc hẫng, từng bước nối dài kết cấu nhịp cầu. Theo Ban QLDA, nếu giai đoạn đầu mất khoảng 10 - 12 ngày để hoàn thành một đốt, đến đốt K3, thời gian đã giảm còn 9 ngày; từ đốt K4 còn khoảng 7 ngày. Các nhà thầu đang phấn đấu rút xuống còn 6 ngày/đốt từ đốt K6, hướng tới mục tiêu hợp long cầu chính vào cuối tháng 12/2026.

Cách đó không xa, cầu Sông Tắc cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ, thân và xà mũ trụ đã hoàn thành. Phần cầu đang được triển khai đúc hẫng các đốt. Các nhà thầu đang tập trung thi công những đốt còn lại, phấn đấu hợp long toàn bộ cầu trong tháng 11/2026 và hoàn thiện trong tháng 12/2026.

Tại các cầu cạn, kết cấu phần dưới cơ bản hoàn thành. Công tác lao lắp dầm đạt 231/245 nhịp, tương đương 93%, bản mặt cầu đợt 1 đạt 84%, trong khi lắp đặt lan can đạt 48%. Khối lượng còn lại tập trung chủ yếu ở các hạng mục bản mặt cầu, lan can và một số vị trí chưa hoàn thành trụ, xà mũ. Cùng với đó, công tác đúc dầm được đẩy mạnh tại 8 bãi đúc. Lũy kế đến nay, các nhà thầu đã đúc được 1.398/1.496 dầm, đạt 93% khối lượng.

Ở gói thầu XL02, do liên danh Trường Sơn - Thăng Long - 368 - Vinaconex thực hiện, đoạn từ Km13+900 đến Km25+920, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nền, mặt đường và những hạng mục cầu còn lại. Tổng cộng 41 mũi thi công được bố trí trên công trường, triển khai đồng loạt các phần việc.

Trên đoạn tuyến mở rộng, các lớp xử lý nền, K95, K98 và cấp phối đá dăm đã hoàn thành toàn bộ hơn 17km tính cả hai bên tuyến. Công trường hiện tập trung thi công các lớp bê tông nhựa, từng bước hoàn thiện mặt đường. Đến nay, lớp bê tông nhựa cũng được thảm ở nhiều đoạn.

Tại các cầu Rạch Vườn, Ruột Ngựa, Nước Trong, Hàng Điều, Đồng Môn, cầu vượt QL51 và cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang vào công tác hoàn thiện. Việc lao lắp dầm còn lại chủ yếu tập trung tại các vị trí do nhà thầu Trường Sơn và 368 đảm nhận nhưng cũng gần hoàn thiện.

Theo SEPMU, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là hoàn thiện phần mở rộng để tổ chức lật làn, chuyển hướng thi công đoạn từ Km14+200 đến nút giao QL51 trước ngày 15/11/2026, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai những hạng mục trên phần đường cũ, qua đó đẩy nhanh tiến độ tổng thể của dự án.

SEPMU đang tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, địa phương và đơn vị cung cấp vật liệu để tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực cho các hạng mục còn lại. Trong đó, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ cầu chính Long Thành, hoàn thiện các đoạn cầu dẫn, cầu cạn và tổ chức lật làn gói XL02 theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu, máy móc, nhân lực và tài chính, không để tình trạng thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22 km. Trong đó, đoạn từ nút giao Vành đai 2 TP.HCM (phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao Vành đai 3 TP.HCM mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe. Đoạn từ nút giao Vành đai 3 TP.HCM đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành xây mới theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành (bên phải cầu hiện hữu) với quy mô 5 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là 14.945 tỷ đồng, kỳ vọng khi đi vào khai thác sẽ giúp bớt quá tải cho tuyến, nhất là khi dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến vào tháng 12/2026).