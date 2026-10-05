Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành: Chạy đua tiến độ trước ngày sân bay khai thác

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, giữa cao điểm mùa mưa, công trường cầu Long Thành thuộc Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành vẫn duy trì nhịp thi công khẩn trương. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hạng mục quan trọng của dự án, có vai trò tăng năng lực kết nối TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư), đến đầu tháng 10/2026, tổng sản lượng thi công hai gói thầu chính của dự án đạt gần 4.972 tỷ đồng, tương đương 72,98% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói XL01 từ Km4+000 - Km13+900, bao gồm cầu Long Thành, đạt 76,57%; gói XL02 đạt 68,73%. Tiến độ đang được thúc đẩy trên nhiều mũi thi công.

Đến nay, mặt bằng phục vụ dự án cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công. Phía TP.HCM đã bàn giao 155/159 trường hợp, đạt khoảng 98%; 4 trường hợp còn lại tại phường Long Phước không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Phía Đồng Nai cũng đã bàn giao 234/235 trường hợp, đạt khoảng 99%.

Đối với cầu Long Thành, đây là công trình bắc qua sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 2,32km, rộng 23,75m, quy mô 5 làn xe theo hướng TP.HCM đi Long Thành. Công trình được triển khai trong điều kiện vừa thi công trên sông, vừa phải bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy. Mục tiêu hoàn thành cầu được đặt ra vào ngày 18/2/2027.

Đến nay, các trụ T21, T22, T23 và T24 đã hoàn thành đốt K1 và đang chuẩn bị thi công những đốt tiếp theo. Hiện mỗi đốt mất khoảng 10-12 ngày để hoàn thành; sau đốt K4, nhà thầu dự kiến rút ngắn thời gian đúc hẫng để phấn đấu hợp long vào cuối tháng 12/2026. Trụ T25 cũng đang được triển khai các hạng mục tiếp theo.

Ông Đặng Hồng Thái, đại diện Liên danh tư vấn Tedi North - Tecco 2 cho biết, dự án đang trong giai đoạn thi công gấp rút. Để giữ tiến độ trong mùa mưa, khoảng 40-50 công nhân được bố trí trên mỗi trụ cầu chính, tổ chức làm việc liên tục theo 3 ca, 4 kíp. Lực lượng tư vấn được bố trí theo dõi công trường 24/24h. Dù thời tiết xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, các đơn vị vẫn duy trì những mũi thi công phù hợp, hạn chế thời gian chờ và gián đoạn.

Ông Phạm Minh Khôi, Chỉ huy trưởng Nhà thầu Trung Chính cho biết, cầu Long Thành có chiều dài nhịp tương đương cầu hiện hữu nhưng mặt cầu rộng hơn, khối lượng thi công rất lớn, trong khi phải tổ chức thi công trên sông và vượt qua luồng giao thông hàng hải có mật độ cao. Để bảo đảm an toàn, nhà thầu đã thuê đơn vị điều tiết đường thủy chuyên nghiệp. Hiện mỗi trụ cầu chính duy trì khoảng 50 công nhân thi công theo ca, làm việc liên tục nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Ở khu vực cầu dẫn Long Thành, 354/354 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Các nhà thầu tiếp tục triển khai bệ trụ, thân trụ, xà mũ và lao lắp dầm; riêng phần cầu dẫn phía Đồng Nai do Công ty CP Xây lắp 368 đảm nhận đã cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt khoảng 95%. Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện đồng thời.

Không chỉ cầu Long Thành, toàn dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được triển khai đồng thời trên nhiều hạng mục. Gói XL02 đã hoàn thành thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1 trên khoảng 17,4/17,836km, đạt 98%; bê tông nhựa C25 đạt 36% và C19 đạt 27%.

Tuy nhiên, dự án vẫn chịu áp lực từ nguồn nhân lực và vật liệu. Theo VEC, nhiều dự án lớn trong khu vực được triển khai cùng thời điểm khiến nguồn kỹ sư, nhân công bị phân tán. Bên cạnh đó, nguồn cung nhựa đường đang gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công bê tông nhựa.

Trước những khó khăn này, VEC và các nhà thầu đang chủ động điều phối, bổ sung nhân lực, thiết bị giữa các mũi thi công, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị cung ứng để bảo đảm vật liệu phục vụ công trường. Các nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công linh hoạt, ưu tiên những hạng mục có đủ điều kiện triển khai, hạn chế thời gian chờ đợi và tận dụng tối đa mặt bằng đã được bàn giao.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 21,92km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 và điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được mở rộng sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông từ TP.HCM đến sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực khi sân bay dự kiến khai thác từ tháng 12/2026.