Mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Chọn nền đắp hay cầu cạn?

Hai phương án mở rộng, chênh nhau gần 2.800 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đang được khai thác quy mô 4 làn xe hạn chế (Ảnh: Lê An).

Theo đề xuất, dự án có chiều dài khoảng 23km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Điểm đầu tại Km107+363,08, thuộc phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối tại nút giao Chà Và, thuộc phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Đối với phương án mở rộng tuyến, nhà đầu tư nghiên cứu hai giải pháp kỹ thuật gồm mở rộng bằng nền đắp và xây dựng cầu cạn, tương ứng với tổng mức đầu tư và thời gian thu phí hoàn vốn khác nhau.

Cụ thể, phương án mở rộng bằng nền đắp có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 12 năm 2 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2029 và kết thúc vào năm 2041.

Trong khi đó, phương án xây dựng cầu cạn có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 21 năm 7 tháng, từ tháng 4/2029 đến năm 2050.

Áp lực giao thông, cần sớm mở rộng lên 6 làn xe

Theo Tập đoàn Đèo Cả, hiện Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương giao Ban QLDA Mỹ Thuận nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Dự án dự kiến được bố trí nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khi đó, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km hiện chỉ được khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m. Theo doanh nghiệp, quy mô này chưa bảo đảm tính đồng bộ trên toàn tuyến cao tốc dài 119km từ TP.HCM đến TP Cần Thơ, không bao gồm cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Cần Thơ 2.

Đáng chú ý, kết quả tính toán của nhà đầu tư cho thấy nhu cầu giao thông trên đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đạt 38.959 PCU/ngày, tương đương nhu cầu khai thác tuyến đường quy mô 4 làn xe. Đến năm 2050, lưu lượng dự báo tăng lên khoảng 72.539 PCU/ngày, tương ứng nhu cầu 6 làn xe.

Từ thực tế này, Tập đoàn Đèo Cả cho rằng việc sớm mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh là cần thiết, góp phần bảo đảm tính đồng bộ về quy mô, nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ.

Đánh giá dự án có tính khả thi về kỹ thuật và tài chính, Tập đoàn Đèo Cả đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất giao doanh nghiệp làm nhà đầu tư đề xuất dự án, tổ chức nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức PPP.

Doanh nghiệp cam kết bảo đảm tiến độ thực hiện các công việc được giao, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro phát sinh nếu hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là một mắt xích quan trọng trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Giai đoạn 1 của dự án hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối tháng 12/2023, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến TP Cần Thơ xuống còn khoảng 2 giờ, thay vì 3,5 giờ như trước đây. Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được định hướng đầu tư trước năm 2030, với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh.