Mở rộng cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương lên 24,75m

Đơn vị thi công tập trung máy móc, phương tiện thi công cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, tại vị trí Km162, đoạn qua thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chiều 8/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Điểm đáng chú ý là dự án được điều chỉnh từ quy mô đầu tư phân kỳ với nền đường rộng 17m lên quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Theo Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc điều chỉnh nhằm đầu tư tuyến cao tốc theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu, phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trước đó, chủ trương đầu tư xác định quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe với nền đường 24,75m, nhưng giai đoạn 1 chỉ đầu tư phân kỳ với nền đường 17m.

Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng thực tế khai thác các tuyến cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ có thể phát sinh những hạn chế về tốc độ lưu thông, an toàn giao thông, ùn tắc và khả năng tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Nếu cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương tiếp tục đầu tư nền đường 17m rồi mới mở rộng trong tương lai sẽ phải tổ chức thi công trong khi vẫn duy trì khai thác, làm tăng nguy cơ mất an toàn, ùn tắc và phát sinh chi phí xã hội.

Theo nghị quyết được thông qua, tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62km, điểm đầu tại Km126+484,93 thuộc phường 1 - Bảo Lộc, trùng điểm cuối Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc; điểm cuối tại Km200+100, giao với cao tốc Liên Khương-Prenn tại Km208+650, thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Tuyến được thiết kế 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/giờ, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Mặt đường cấp cao A1, bảo đảm mô đun đàn hồi yêu cầu từ 183 MPa trở lên và có lớp tạo nhám.

Các công trình cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường gom, đường dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, ITS, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ và công trình kiểm soát tải trọng xe được đầu tư đồng bộ.

Đáng chú ý, phương án điều chỉnh bổ sung đầu tư nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170. Theo Tờ trình, việc đầu tư nút giao Gia Hiệp cùng thời điểm với tuyến cao tốc hoàn chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ trong khai thác; công trình dân sinh tại Km196+170 được đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực.

Dự án cũng được điều chỉnh tiến độ. Theo nghị quyết, thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2022-2028; thông xe kỹ thuật trong quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Cùng với việc mở rộng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44%; vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, chiếm 52,56%.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc ngay từ đầu sẽ hạn chế phải phá dỡ, chắp vá kết cấu khi mở rộng ở giai đoạn sau, đồng thời nâng cao năng lực vận tải, an toàn giao thông và hiệu quả khai thác lâu dài. Đây cũng là tuyến giao thông động lực kết nối khu vực phía Nam với Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.

Chủ trì kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung khẳng định việc điều chỉnh quy mô dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương nhằm đảm bảo tính đồng bộ, nâng cao năng lực khai thác, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư lâu dài.

Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện để quý III năm 2028 sẽ chạy thử và quý IV đưa vào khai thác tuyến cao tốc này. Thời gian không còn nhiều, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nhà thầu để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra…

Dự án cao tốc đường bộ Bảo Lộc-Liên Khương được khởi công ngày 29/6/2025. Hiện các đơn vị đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các đoạn ưu tiên như mở đường công vụ, san gạt mặt bằng, xây dựng cầu cạn, thi công một số đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng… dưới sự đôn đốc sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng…/.