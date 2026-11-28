Mở rộng ngay quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, sử dụng 100% vốn ngoài ngân sách

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc tham gia ý kiến đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được đầu tư giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe hạn chế.

Theo đó, Vụ Pháp chế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với nội dung tờ trình và hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 4/12.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại tờ trình số 80 ngày 20/11/2026, Ban QLDA 2 đề xuất phạm vi đầu tư tập trung vào đoạn Hà Nội - TP.HCM đang được khai thác với quy mô phân kỳ 4 làn xe hạn chế.

Điểm đầu tại nút giao Mai Sơn (kết nối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn), tỉnh Ninh Bình. Điểm cuối tại nút giao Dầu Giây (kết nối với cao tốc TP.HCM - Dầu Giây), không bao gồm đoạn Cam Lộ - Quảng Ngãi đã có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Tổng chiều dài 1.144km.

Phạm vi đầu tư đi qua 11 tỉnh, thành, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Đối với 3 đoạn tuyến đang được khai thác PPP, gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt (50km); Nha Trang - Cam Lâm (49 km); Cam Lâm - Vĩnh Hảo (79km), Ban QLDA 2 cho biết, các đoạn tuyến đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng PPP, việc tiếp tục đầu tư mở rộng theo phương thức PPP nếu không có vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ là rất khó khăn. Tính toán phương án tài chính cho thấy, để bảo đảm tính khả thi của phương án tài chính các dự án thành phần cần có sự hỗ trợ của vốn ngân sách Nhà nước (tối thiểu 50% sơ bộ tổng mức đầu tư phần mở rộng), ngoài ra còn có sự phụ thuộc vào hợp đồng dự án đang thực hiện, năng lực nhà đầu tư hiện hữu. Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, khả thi về nguồn vốn và phương án tài chính, Ban QLDA 2 đề xuất 3 đoạn tuyến này cần được nghiên cứu theo các dự án riêng, trong đó giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng báo cáo Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Các đoạn tuyến được đề xuất mở rộng ngay quy mô 6 làn xe theo quy hoạch. Ưu điểm của việc này là chỉ mở rộng 1 lần (chi phí tổng thể việc mở rộng 1 lần theo quy mô quy hoạch thấp hơn so với phương án mở rộng nhiều lần), phù hợp với định hướng phân kỳ đầu tư trước đây.

Cùng với mở rộng nền đường, mặt đường, trên các đoạn tuyến mở rộng, nút giao khác mức liên thông sẽ được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phù hợp với quy mô 6 làn xe và định hướng phát triển của địa phương.

Hệ thống đường gom sẽ được rà soát bổ sung các vị trí thực sự cần thiết do thay đổi quy hoạch và xuất hiện các dự án mới trên nguyên tắc không phá vỡ tổng quan chung; Các hầm chui dân sinh đã đầu tư sẽ được nối dài, tận dụng toàn bộ các cầu vượt ngang hiện hữu.

Đối với công trình cầu, một số cầu đặc biệt qua sông lớn (cầu Vĩnh An, Núi Đọ...) có mở rộng bổ sung dải xe chạy phục vụ dân sinh với quy mô bề rộng cầu 23,5m. Các cầu phân kỳ đầu tư sẽ xây dựng 1 đơn nguyên độc lập cạnh cầu hiện hữu. Riêng đối với đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng hai bên bảo đảm quy mô giai đoạn hoàn thiện.

Về công trình hầm, phạm vi đầu tư có 12 công trình hầm, tổng chiều dài hơn 12km đã và đang được đầu tư bảo đảm quy mô 6 làn xe. Giai đoạn mở rộng sẽ tận dụng toàn bộ công trình hầm, hoàn thiện các đoạn vuốt nối vào công trình hầm bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hệ thống thu phí, giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ trên các đoạn tuyến cao tốc mở rộng cũng sẽ được tận dụng tối đa và nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn thiện bảo đảm kết nối hệ thống thuận lợi, liên thông toàn tuyến.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư 2 đoạn tuyến từ Mai Sơn - Cam Lộ và Quảng Ngãi - Dầu Giây (không bao gồm 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT trong giai đoạn 1) khoảng 150.409 tỷ đồng, gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 2.600 tỷ đồng; Chi phí xây dựng, thiết bị hơn 96.100 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác khoảng hơn 10.000 tỷ đồng; Chi phí dự phòng gần 22.500 tỷ đồng; Lãi vay hơn 19.100 tỷ đồng.

Do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 chưa bố trí được nguồn vốn cho dự án, đáp ứng việc mở rộng các đoạn tuyến sớm được triển khai, nguồn vốn đầu tư được đề xuất huy động toàn bộ ngoài ngân sách.

"Hiện tại, các nhà đầu tư đã sơ bộ đăng ký tham gia dự án và cam kết huy động nguồn lực đủ để tham gia triển khai dự án", tờ trình nêu.

Bảo đảm thuận lợi trong công tác triển khai, quản lý và vận hành khai thác, Ban QLDA 2 đề xuất chia nhóm 15 đoạn tuyến đầu tư công, đang tổ chức thu phí thành hai dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1: đoạn Mai Sơn đến Cam Lộ, chiều dài 415km; Dự án thành phần 2: đoạn Quảng Ngãi đến Dầu Giây, chiều dài 551km.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tận dụng tối đa các công trình, hệ thống quản lý giao thông thông minh đã được đầu tư ở giai đoạn 1. (Ảnh minh họa).

Phương án thu phí nào khả thi?

Liên quan đến hình thức đầu tư mở rộng các đoạn tuyến, 3 phương án đã được Ban QLDA 2 nghiên cứu.

Một là đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Phương án này có ưu điểm giảm áp lực huy động vốn ngân sách Nhà nước; khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; tận dụng kinh nghiệm quản trị, thi công, vận hành, bảo trì của các nhà đầu tư.

Nhược điểm là tổng mức đầu tư tăng do tính thêm lãi vay, ngân sách Nhà nước không thu được khoản phí trong thời hạn hợp đồng thực hiện dự án PPP; tuyến trải dài trên hành lang vận tải lớn nhất cả nước, mức phí cao (BOT dự kiến thu khoảng 2.100 đồng/xe con/km cao hơn phương án Nhà nước thu 1.300 đồng/xe con/km) sẽ làm giảm sức hấp dẫn của tuyến, gia tăng áp lực giao thông lên mạng lưới đường hiện hữu; việc huy động nguồn vốn tín dụng dài hạn cho các dự án BOT gặp nhiều khó khăn do nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang triển khai đồng thời…

Đối với phương án đầu tư này, đơn vị nghiên cứu cho rằng, việc nghiên cứu có thể tổ chức thu phí theo hướng Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thu phí và chuyển giao cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành mở rộng đường cao tốc. Trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tránh xung đột pháp lý với các nhà đầu tư khác nhau; tạo nguồn thu về ngân sách Nhà nước.

Đây cũng được đánh giá là phương án khả thi do đã có nhà đầu tư đề xuất: Tập đoàn Đèo Cả đăng ký triển khai với đoạn Mai Sơn - Cam Lộ; Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) đăng ký triển khai với đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây.

Hình thức thứ hai được tính tới là đầu tư mở rộng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT kết hợp O&M với 2 trường hợp: Hợp đồng O&M được tách riêng giúp giảm được nguồn vốn nhà đầu tư tuyến chính cao tốc phải huy động ngân hàng. Tuy vậy, nhược điểm là có khả năng xảy ra xung đột giữa nhà đầu tư O&M với nhà đầu tư mở rộng tuyến chính cao tốc trong quá trình thi công. Trường hợp nếu 2 nhà đầu tư là 1 nhà đầu tư sẽ khắc phục được nhược điểm này.

Nếu triển khai theo hướng hợp đồng BOT kết hợp O&M, ưu điểm là ngân sách Nhà nước có ngay một khoản thay vì tự tổ chức thu phí, không xảy ra xung đột giữa các nhà đầu tư. Ngược lại, nhược điểm là nhà đầu tư sẽ phải huy động nguồn vốn vay ngân hàng lớn...

Phương án này cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh đề án khai thác đã phê duyệt dẫn đến kéo dài thời gian phê duyệt dự án; lập đề án chuyển nhượng chưa có quy định pháp luật cụ thể về phương pháp tính toán phương án tài chính, lợi nhuận, lãi vay..., chưa có đánh giá thực trạng khai thác tài sản của 2 năm liền trước theo quy định; chưa khẳng định được chắc chắn thành công do phụ thuộc thị trường, đặc biệt là khả năng huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

Hình thức thứ ba được đề cập là đầu tư công có thu phí sau khi hoàn thành. Ưu điểm là tổng mức đầu tư thấp hơn phương án đầu tư PPP do không có chi phí lãi vay; có thể triển khai đầu tư đồng bộ toàn tuyến, chắc chắn khả thi về mặt tiến độ hoàn thành; có khả năng thu hút lưu lượng giao thông cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường bộ song hành, đặc biệt là QL1…

Tuy vậy, nhược điểm là tăng áp lực huy động vốn ngân sách Nhà nước cho công tác đầu tư, bảo trì; chưa huy động được khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Theo Ban QLDA 2, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam có vai trò quan trọng đối với lưu thông hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng quốc gia, việc kiểm soát chi phí logistics có thể có ý nghĩa kinh tế dài hạn không kém so với mục tiêu huy động vốn đầu tư ban đầu.

Với lý do đó, trước đây Bộ Xây dựng đã đề xuất trường hợp ngân sách Nhà nước có thể cân đối được nguồn vốn sẽ thực hiện đầu tư công. Thế nhưng, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước cân đối cho Bộ Xây dựng hạn chế, bảo đảm dự án sớm được triển khai, đơn vị nghiên cứu đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

"Quá trình thực hiện, tùy vào tình hình, kết quả tính toán, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hình thức đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được tiếp tục nghiên cứu, quyết định khi quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư các đoạn tuyến", tờ trình nêu.