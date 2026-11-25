Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Cầu nối thiết thực từ chủ trương đến đời sống người dân

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, UBND xã Hiệp Thạnh phối hợp Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức chuỗi phiên giao dịch việc làm với chủ đề “Tư vấn - Tuyển dụng - Kết nối việc làm”.

Tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Tại các phiên giao dịch, người tham dự được cung cấp thông tin cụ thể về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức lương, điều kiện làm việc cũng như: các chính sách hỗ trợ việc làm, học nghề và bảo hiểm thất nghiệp. Những gia đình có con em mong muốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay tìm hiểu chương trình du học cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp, nắm rõ chi phí, quyền lợi và các quy định pháp lý để tránh rủi ro từ những kênh thông tin thiếu kiểm chứng.

Không dừng lại ở các phiên giao dịch tập trung, xã Hiệp Thạnh luôn xác định giải quyết việc làm là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội. Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp tại chỗ phát triển sản xuất để thu hút lao động; rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ dân và lồng ghép tư vấn việc làm với đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn tạo sinh kế.

Trao đổi về định hướng này, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cho biết: “Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm, xã luôn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chính sách về lao động, đào tạo nghề và thông tin tuyển dụng đến từng thôn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, tạo thêm việc làm tại chỗ. Chúng tôi cũng thường xuyên rà soát sát nhu cầu tìm việc, học nghề, chuyển đổi nghề của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động yếu thế và các hộ thuộc diện thu hồi đất sản xuất. Trên cơ sở đó, gắn kết nối tuyển dụng với đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp người dân có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập bền vững”.

Các em học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Tiếp thêm tự tin để lao động và học sinh chủ động lựa chọn

Hiệu quả rõ nét nhất của chuỗi phiên giao dịch việc làm ở Hiệp Thạnh nằm ở sự chuyển biến trong tâm thế của người tham dự. Khi được nghe giải đáp cặn kẽ về yêu cầu tay nghề và cơ hội phát triển lâu dài, nhiều lao động địa phương bớt băn khoăn, chủ động hơn trong việc cân nhắc giữa làm việc tại chỗ, tham gia các khóa đào tạo nghề hoặc tìm kiếm cơ hội ở những môi trường mới phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Các em học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Với nhiều người dân lao động trên địa bàn, việc có thể trực tiếp hỏi rõ về công việc, thu nhập và chế độ đãi ngộ ngay tại xã giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và có thêm cơ sở để quyết định công việc ổn định hơn cho bản thân. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể, các thôn cùng đơn vị chuyên môn đã giúp thông tin thị trường lao động lan tỏa đều hơn tới từng nhóm đối tượng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ chính thống của Nhà nước.

Các em học sinh tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Không chỉ mang lại cơ hội cho lao động đang tìm việc, không khí trao đổi cởi mở tại phiên giao dịch còn mở ra góc nhìn thực tế cho học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em Nguyễn Hà Linh - học sinh lớp 12A8, Trường THPT Chu Văn An chia sẻ: “Đến với phiên giao dịch, em nắm bắt được thông tin nhu cầu thị trường việc làm, biết được nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu của các ngành nghề của các trường, từ đó, em có thêm nhiều lựa chọn cho mình sau khi tốt nghiệp lớp 12”.

Từ những buổi tư vấn, kết nối trực tiếp cùng sự chủ động trong việc tạo sinh kế của chính quyền cơ sở, công tác giải quyết việc làm ở Hiệp Thạnh từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.