Từ điểm nghẽn đến chính sách mở đường

Theo ông Trần Thanh Tùng, đại diện Công ty TNHH Thương mại và sản xuất bao bì Hà Nội, không ít doanh nghiệp có đơn hàng, có nhu cầu đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất nhưng vẫn khó đáp ứng yêu cầu về tài sản bảo đảm của ngân hàng.

Thực tế, phần lớn tài sản của doanh nghiệp sản xuất nằm ở máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng tồn kho và các khoản phải thu từ khách hàng, thay vì đất đai hay nhà xưởng thuộc sở hữu.

Vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh. Ảnh: Công Đoàn

“Quy định mới cho phép sử dụng đa dạng tài sản bảo đảm, trong đó có máy móc, hàng tồn kho và các khoản phải thu, sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng thuận lợi hơn, chủ động nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Tùng chia sẻ.

Những quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang mở ra hướng tiếp cận khác trong chính sách tín dụng. Đáng chú ý, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2027, đặt ra định hướng đa dạng hóa tài sản bảo đảm tiền vay. Theo đó, bên cạnh tài sản hữu hình, doanh nghiệp có thể sử dụng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, khoản phải thu, hàng tồn kho, vật tư, hàng hóa luân chuyển và các tài sản hợp pháp khác để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn.

Quy định này mở rộng cơ sở để tổ chức tín dụng xem xét những tài sản gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay vì chủ yếu dựa vào bất động sản như cách tiếp cận truyền thống.

Với những doanh nghiệp có năng lực sản xuất, có đơn hàng nhưng hạn chế về nhà xưởng, đất đai, đây là hướng tháo gỡ đáng chú ý. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn trên thực tế còn phụ thuộc vào việc định giá, quản lý và xử lý các loại tài sản bảo đảm này.

Cùng với tín dụng, chính sách thuế cũng được điều chỉnh theo hướng tạo thêm dư địa tích lũy cho doanh nghiệp. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2026, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, nâng ngưỡng doanh thu áp dụng chính sách hỗ trợ từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng từ kỳ tính thuế năm 2027.

Đồng thời, luật bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Những điều chỉnh này có ý nghĩa thiết thực đối với nhóm doanh nghiệp đang trong giai đoạn tích lũy, mở rộng quy mô nhưng còn hạn chế về tiềm lực tài chính.

Phần nguồn lực được tiết kiệm từ nghĩa vụ thuế có thể được giữ lại để bổ sung vốn lưu động, đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất. Khi kết hợp với cơ chế tín dụng linh hoạt hơn, chính sách thuế không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí trước mắt mà còn góp phần cải thiện năng lực tài chính, tạo nền tảng để tiếp cận các nguồn vốn lớn hơn.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10 - CTCP. Ảnh: Viết Thành

Để chính sách không dừng ở những quy định trên giấy

Dù hành lang pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, khả năng chính sách đi vào cuộc sống vẫn phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Trần Thanh Tùng cho rằng, để hỗ trợ vốn thực sự đến được với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trước hết cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục vay vốn. Doanh nghiệp cần có một đầu mối hoặc trung tâm hỗ trợ theo cơ chế một cửa, nơi được hướng dẫn, tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời kết nối với ngân hàng trong quá trình giải ngân.

Cách làm này sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế việc phải đi lại nhiều nơi, làm việc với nhiều đầu mối, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí. Điều này đặc biệt cần thiết đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vốn còn hạn chế về nhân lực và bộ máy quản lý.

Bên cạnh cải cách thủ tục, ông Tùng cũng mong muốn các ngân hàng linh hoạt hơn trong đánh giá tài sản bảo đảm.

Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Ngô Trí Long (Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam) cho rằng, điều quan trọng là phải đổi mới thực chất phương thức thẩm định tín dụng. Theo ông, tài sản thế chấp là công cụ bảo đảm khoản vay, nhưng nguồn trả nợ bền vững phải đến từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ngân hàng cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, chú trọng dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng đầu ra và năng lực quản trị, thay vì chỉ căn cứ vào bất động sản.

Đối với các quỹ bảo lãnh tín dụng, chuyên gia đề xuất cần tập trung tháo gỡ ba vấn đề. Trước hết, lấy hiệu quả phương án kinh doanh, dòng tiền và khả năng trả nợ làm căn cứ quan trọng khi xem xét bảo lãnh. Tiếp đó, xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa quỹ và ngân hàng, tránh tình trạng quỹ có chức năng bảo lãnh nhưng chưa thực sự phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, cần thống nhất quy trình thẩm định, giảm hồ sơ trùng lặp, công khai điều kiện và thời hạn giải quyết. Hiệu quả hoạt động của quỹ cũng không nên chỉ đo bằng khả năng bảo toàn vốn, mà cần tính đến số doanh nghiệp được hỗ trợ, lượng vốn tín dụng huy động và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại.

Đối với Hà Nội, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, thành phố cần triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2026-2030, gắn hỗ trợ vốn với nhu cầu về mặt bằng sản xuất, công nghệ và thị trường. Các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nên được tổ chức theo từng ngành, lĩnh vực để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh, tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải, thiếu trọng tâm.

Bên cạnh tín dụng, tạo đầu ra ổn định cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Theo đó, việc dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ ngân sách nhà nước hằng năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bố trí các gói thầu có giá trị không quá 20 tỷ đồng cho nhóm doanh nghiệp này theo quy định sẽ mở thêm cơ hội tham gia thị trường. Khi có đơn hàng ổn định, doanh nghiệp có cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất, quản trị dòng tiền và tạo dựng uy tín với tổ chức tín dụng.

Về phía doanh nghiệp, chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu chủ động minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án kinh doanh khả thi và thực hiện nghiêm kỷ luật trả nợ.