Từ thỏa thuận hợp tác đến những kết nối xuyên biên giới

Ngày 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines và ANA Holdings kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược, đồng thời ký Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, đánh dấu bước tiến trong kết nối hàng không Việt Nam – Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham quan gian hàng của Vietnam Airlines tại Diễn đàn FrancoTech 2026.

Tháng 5/2016, hai bên ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Tokyo. Hai tháng sau, ANA Holdings trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines. Trong một thập kỷ, hợp tác mở rộng từ liên danh chuyến bay, kết nối chương trình khách hàng thường xuyên đến phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị.

Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản với 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng đầu năm, lượng hành khách của Hãng tại thị trường Nhật Bản tăng 18%, doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ.

Theo thỏa thuận khung mới, hai hãng dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hành khách, trên cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mô hình này nếu triển khai có thể nâng cao hiệu quả khai thác và mở rộng lựa chọn hành trình.

Tại châu Âu, tháng 10/2026, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ hợp tác và gia hạn hợp đồng Tổng đại lý với APG Inc tại Bỉ nhằm hỗ trợ bán vé, quảng bá dịch vụ và tiếp cận khách hàng.

Trong 8 tháng năm 2026, lượng khách đi lại giữa Việt Nam và Bỉ đạt khoảng 45.000 lượt, tăng 41%. Vietnam Airlines hiện khai thác 12 đường bay thẳng đến 8 điểm cửa ngõ thuộc 7 quốc gia châu Âu, với 46-48 chuyến mỗi tuần. Mạng lưới hơn 130 văn phòng tại hơn 170 quốc gia và quan hệ với hơn 200 hãng hàng không của APG Inc tạo thêm kênh phân phối cho Hãng.

Ở Trung Quốc, Vietnam Airlines ký các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tổng giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD. Trong đó, hợp tác với Beijing Shuozoujiuzou Technology trị giá khoảng 20 triệu USD trong 5 năm tập trung vào hành khách và du lịch; thỏa thuận với Shanghai Wan Jun Aviation Service trị giá tới 30 triệu USD hướng đến vận tải hàng hóa.

Ngày 17/11 tại Thâm Quyến, trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh lớn, Hãng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác với Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited (Meiya), giá trị dự kiến 20 triệu USD giai đoạn 2027-2031. Thỏa thuận hướng tới ứng dụng công nghệ phát triển nguồn khách, thúc đẩy kết nối du lịch và trao đổi khách giữa hai nước.

Tại Đông Dương, tháng 10/2026, Hãng ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào (LATA) và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC), hướng tới phát triển du lịch liên quốc gia. Vietnam Airlines hiện khai thác 2 đường bay đến Lào với 12 chuyến mỗi tuần và 4 đường bay đến Campuchia với 25 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng đầu năm, Hãng vận chuyển khoảng 103.500 lượt khách trên các đường bay Việt Nam – Lào và 262.400 lượt khách trên các đường bay Việt Nam – Campuchia.

Với mạng bay kết nối châu Á, châu Âu, Australia và châu Mỹ, Hãng có thể đưa khách đến Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh rồi nối chuyến tới Lào, Campuchia. Những hành trình liên quốc gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam với khách đường dài, tạo cơ hội cho doanh nghiệp lữ hành và địa phương.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà và Tổng giám đốc All Nippon Airways Juichi Hirasawa trao Thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).

Quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới

Song hành với phát triển mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối các đối tác nhằm thu hút khách quốc tế.

Năm 2026, Hãng phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện chuỗi xúc tiến, quảng bá du lịch "Bay cao khát vọng Việt Nam". Theo kế hoạch, gần 140 hoạt động được tổ chức, trong đó hơn 60 hoạt động tại thị trường quốc tế, gồm hội chợ du lịch, roadshow, khảo sát điểm đến và các chiến dịch truyền thông.

Tiêu biểu, tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2026 (Anh), diễn ra từ ngày 3-5/11, Vietnam Airlines phối hợp với Saigontourist Group tổ chức gian hàng chung, giới thiệu sản phẩm hàng không, du lịch Việt Nam và kết nối đối tác quốc tế.

Tại Diễn đàn FrancoTech 2026 ở Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 14-16/11, Vietnam Airlines tham gia không gian trưng bày quốc gia Việt Nam, giới thiệu hình ảnh Hãng hàng không quốc gia gắn với văn hóa, di sản và chuyển đổi số. Gian hàng thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có lãnh đạo Việt Nam, Pháp và Campuchia.

Các hoạt động trên góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối điểm đến với hệ thống đại lý, đối tác và mạng bay, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận khách hàng và phát triển sản phẩm.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Khoảng 14,7 triệu lượt khách đến bằng đường hàng không, chiếm 83,2%. Con số này cho thấy vai trò quan trọng của kết nối hàng không đối với du lịch quốc tế.

Với Vietnam Airlines, lợi thế không chỉ ở đội tàu bay và mạng đường bay mà còn ở khả năng kết nối với các hãng hàng không, đại lý, doanh nghiệp lữ hành và tổ chức xúc tiến quốc tế. Sự kết hợp giữa mạng bay, phân phối và quảng bá giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Từ hợp tác 10 năm với ANA Holdings đến các thỏa thuận tại châu Âu, Trung Quốc, Đông Dương và chuỗi xúc tiến du lịch quốc tế, Vietnam Airlines đang mở rộng hoạt động kết nối ngoài phạm vi vận chuyển hành khách. Mỗi đối tác, sản phẩm liên kết hay chương trình quảng bá đều có thể mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, thúc đẩy du lịch và giao thương.

Thông qua những hoạt động đó, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam góp phần kết nối hàng không với du lịch, thương mại và giao lưu quốc tế; khai thác thêm nguồn lực từ các thị trường, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.