Mở rộng cảng Cửa Việt, tăng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây

Dự án mở rộng cảng Cửa Việt ở bờ Bắc cửa biển thuộc xã Cửa Việt, được đẩy nhanh tiến độ.

Cảng Cửa Việt hiện khai thác các bến cảng phục vụ tàu trọng tải nhỏ và trung bình, phù hợp với hàng tổng hợp, vật liệu xây dựng, nông sản và hàng tiêu dùng. Để tăng năng lực trung chuyển hàng hóa, quy hoạch của Bộ Xây dựng đến năm 2030 xác định, khu bến Cửa Việt có hàng hóa thông qua từ 2,25-3,5 triệu tấn và hành khách từ 32.300 - 34.500 lượt khách. Quy mô các bến cảng có tổng số 5 bến cảng gồm từ 7 cầu cảng đến 10 cầu cảng, với tổng chiều dài từ 813-1.203m (chưa bao gồm các bến cảng khác).

Cụ thể, bến cảng xăng dầu Hải Hà có 1 cầu cảng hàng lỏng dài 110m, bến cảng Cửa Việt có 3 cầu cảng hàng tổng hợp với tổng chiều dài 333m, bến cảng CFG Nam Cửa Việt có 1-3 cầu cảng tổng hợp dài từ 130-390m, bến cảng kho xăng dầu Việt Lào có 1 cầu cảng hàng lỏng dài 110m, bến cảng tổng hợp Nam Cửa Việt có 1-2 cầu cảng tổng chiều dài từ 130-260 m.

Đến tháng 10/2026, Dự án mở rộng cảng Cửa Việt ở bờ Bắc cửa biển Cửa Việt thuộc xã Cửa Việt, đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dự án mở rộng cảng Cửa Việt ở bờ Bắc cửa biển thuộc xã Cửa Việt, được đẩy nhanh tiến độ.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh (chủ đầu tư), đơn vị đã yêu cầu nhà thầu huy động máy móc thiết bị đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục của dự án, để mở rộng cảng Cửa Việt trong năm 2026 theo tiến độ được gia hạn. Đơn vị cũng đang phối hợp với xã Cửa Việt và các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân để giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng cảng Cửa Việt.

Trong khi đó, Dự án bến cảng CFG Nam Cửa Việt ở bờ Nam cửa biển Cửa Việt thuộc xã Nam Cửa Việt có vốn đầu tư khoảng 530 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cuối năm 2026 đi vào hoạt động. Dự án với 3 cầu cảng chuyên dùng, tiếp nhận cỡ tàu đến 5.000 tấn, năng lực thông qua cảng 1,4 triệu tấn/năm.

Dự án này được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư tháng 2/2018 và điều chỉnh tháng 8/2021. Dự án được đẩy nhanh tiến độ những năm gần đây sau khi những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tỉnh và phối hợp với nhà đầu tư giải quyết như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời.

Để mở rộng bến cảng Cửa Việt hiện tại, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Quảng Trị có kế hoạch đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư 68 hộ dân. Tuy nhiên, dự án này không thực hiện được do thiếu kinh phí. Giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh đầu tư trên 80 tỷ đồng tiếp tục thực hiện kế hoạch di dời tái định cư các hộ dân, phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt.

Cùng với cảng biển khác, cảng Cửa Việt giúp định hình hệ sinh thái logistics ven biển tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, khu vực giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt có diện tích trên 11 ha; khu tái định cư có diện tích 5,2 ha gồm các hạng mục như: đường giao thông, san lấp mặt bằng, phân lô đất ở và hệ thống điện, nước. Năm 2024, dự án không hoàn do một số vướng mắc khó khăn. Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án sang năm 2025. Sau đó, dự án tiếp tục được tỉnh điều chỉnh thời gian hoàn thành đến hết năm 2026.