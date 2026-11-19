Lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt giới thiệu với Đoàn công tác thị trấn Yachiyo về cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương

Ngày 19/11, UBND phường Lang Biang - Đà Lạt đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác thị trấn Yachiyo, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp phường Lang Biang - Đà Lạt từ khi thành lập và đi vào hoạt động (1/7/2025) đến nay. Đồng thời giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

Phường Lang Biang - Đà Lạt mở rộng các hoạt động hợp tác với thị trấn Yachiyo - Nhật Bản

Trên cơ sở kế thừa các nội dung đã ký kết hợp tác hữu nghị giữa chính quyền huyện Lạc Dương cũ và thị trấn Yachiyo; lãnh đạo phường Lang Biang - Đà Lạt mong muốn 2 địa phương tiếp tục duy trì và nghiên cứu mở rộng các hoạt động hợp tác thiết thực trong phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện của mỗi địa phương.

Qua đó, tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị của phường Lang Biang - Đà Lạt và thị trấn Yachiyo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Năm 2022, chính quyền huyện Lạc Dương (nay là phường Lang Biang - Đà Lạt) đã ký kết chương trình hợp tác với chính quyền thị trấn Yachiyo. Sau đó, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 2 địa phương đã ký kết hợp tác trên các lĩnh vực: nhà hàng, du lịch; xuất khẩu lao động; đào tạo nguồn nhân lực; xuất khẩu nông sản…