Mở rộng các chính sách bảo hiểm, không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong kế hoạch này, Chính phủ yêu cầu mở rộng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), hoàn thiện các chính sách bảo hiểm linh hoạt, hỗ trợ người thu nhập thấp và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế… nhằm góp phần bảo vệ người dân trước rủi ro, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Mở rộng diện bao phủ

Cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Theo đó, an sinh xã hội cần được phát triển theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tạo điều kiện để người dân tự vươn lên. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng chính sách, đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp...

Trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH là một trụ cột quan trọng, giúp người lao động có nguồn bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, ốm đau, thai sản hoặc gặp những biến cố ảnh hưởng đến khả năng làm việc.

Quyết định số 1960/QĐ-TTg đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia; có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (trong đó có các dịch vụ gọi xe, taxi công nghệ…). Định hướng này đặt ra yêu cầu thích ứng của chính sách bảo hiểm với sự thay đổi của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người làm việc theo hình thức linh hoạt, không có quan hệ lao động truyền thống.

Bên cạnh đó, mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản đối với khu vực phi chính thức cũng là nhiệm vụ cần quan tâm. Những chính sách này giúp người lao động có thêm điểm tựa khi gặp rủi ro nghề nghiệp, sinh con hoặc phải tạm ngừng công việc vì những lý do chính đáng.

Bảo đảm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người lao động khi mất việc

Cùng với BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giữ vai trò thiết yếu trong bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Quyết định số 1960/QĐ-TTg xác định sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu cho tất cả người dân, đồng thời yêu cầu phát triển hệ thống an sinh bao trùm, hướng đến những nhóm có nguy cơ bị tổn thương cao.

Để hiện thực hóa định hướng này, việc mở rộng khả năng tiếp cận BHYT cần được đặt trong mối liên hệ với chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật. Người có thu nhập thấp, người cao tuổi, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm để không vì rào cản kinh tế mà trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe.

Kế hoạch cũng định hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại tuyến xã, lập sổ theo dõi sức khỏe, tổ chức khám, chữa bệnh tại nhà đối với người không có điều kiện đến cơ sở y tế. Những giải pháp này góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giảm khó khăn trong quá trình tiếp cận và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người lao động ghi hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Một nội dung quan trọng khác là chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp.

Kế hoạch nhấn mạnh việc đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua kết quả việc làm thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào số người tham gia các khóa học. Đây là yêu cầu quan trọng để các chương trình hỗ trợ sát với nhu cầu tuyển dụng, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi. Thực hiện giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế. Ưu tiên hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật, ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập.

Một nội dung đáng chú ý khác là thiết lập hồ sơ an sinh và đầu mối phục vụ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội quốc gia, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, thuế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền riêng tư. Mỗi người dân có một hồ sơ an sinh theo vòng đời.

Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 9-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa; đến năm 2045 hướng tới hệ thống có chất lượng dịch vụ cao, tài chính bền vững và quản trị minh bạch.