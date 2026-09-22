Mở rộng bao phủ khám sức khỏe định kỳ toàn dân

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông khám mắt cho người dân xã Vạn Xuân tại Điểm y tế Quang Húc.

Để có được những buổi khám diễn ra suôn sẻ, UBND xã Vạn Xuân đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Phòng Văn hóa - Xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chương trình. Xã đăng nhiều tin, bài tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, lịch khám và chủ động tham gia. Việc rà soát đối tượng được thực hiện đến từng hộ dân. Trạm Y tế xã cung cấp phiếu thu thập thông tin cho gần 7.800 hộ để điều tra, rà soát người thuộc diện khám. Qua tổng hợp, số đối tượng thuộc cả 5 nhóm cần khám trong năm 2026 khoảng 17.900 người. Đồng chí Hoàng Đăng Thưởng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Quá trình triển khai cho thấy việc rà soát kỹ đối tượng, xây dựng lịch khám theo từng khu vực và tăng cường phối hợp giữa chính quyền với ngành Y tế là yếu tố quan trọng để chương trình được thực hiện đồng bộ, hạn chế bỏ sót người dân. Từ danh sách được lập, xã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông thống nhất thời gian, địa điểm khám, đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế chủ động tổ chức thực hiện. Cách làm theo từng khu vực giúp Vạn Xuân chủ động hơn trong tổ chức khám. Tính đến hết tháng 8/2026, 43% dân số trên địa bàn xã được khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Từ xã Vạn Xuân cho thấy, để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, việc rà soát, lập danh sách đối tượng, phân theo nhóm, bố trí lịch khám phù hợp và tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng vai trò quan trọng. Khi những công việc này được thực hiện đồng bộ, chương trình mới có thể đi vào từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Trên phạm vi toàn tỉnh, quy mô triển khai cũng đang được mở rộng. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 8 tháng qua, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Riêng tháng 8 có hơn 79.400 người được khám. Với dân số gần 4 triệu người, tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí đạt 65,85%. Trong số người đã được khám, nhóm trên 18 tuổi chiếm phần lớn với hơn 2,4 triệu người; nhóm trẻ dưới 6 tuổi có gần 66.000 người và nhóm từ 6-18 tuổi có hơn 91.500 người. Kết quả này cho thấy chương trình đang từng bước mở rộng diện bao phủ, hướng tới việc quản lý sức khỏe không chỉ ở một nhóm tuổi mà trên toàn bộ dân số. Để đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, các địa phương triển khai nhiều hình thức khám. Trong 8 tháng, toàn tỉnh có hơn 156.700 người được khám tại Trạm Y tế, hơn 2,4 triệu người khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác và hơn 9.700 người được khám qua các đợt lưu động. Việc tổ chức nhiều điểm khám tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ, nhất là những địa bàn dân cư phân tán.

Cùng với khám sức khỏe, việc hình thành, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được chú trọng triển khai đồng thời. Theo số liệu trích xuất từ hệ thống VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, đến tháng 9/2026, tỉnh Phú Thọ đã tích hợp và khởi tạo hơn 1,4 triệu sổ sức khỏe điện tử vào VNeID, đạt 36,28%. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe là 65,85% cho thấy còn một bộ phận người dân chưa được tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID. Đây là phần việc đặt ra đối với ngành Y tế và chính quyền các địa phương trong thời gian tới là tiếp tục rà soát, cập nhật biến động dân cư, tổ chức các đợt khám phù hợp và vận động người dân tham gia đầy đủ.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số người được khám, mà còn hướng tới hình thành nền tảng quản lý sức khỏe người dân một cách thường xuyên. Khi mỗi người dân được khám định kỳ, nguy cơ bệnh tật được phát hiện sớm và thông tin sức khỏe được cập nhật, ngành Y tế có thêm cơ sở để tư vấn, theo dõi và can thiệp kịp thời. Đó là một mắt xích trong quá trình chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe. Từ mỗi thôn, tổ dân phố, từng hộ dân trong tỉnh, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí từng bước được cụ thể hóa, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới.