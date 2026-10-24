Mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân từ Nghị quyết 72-NQ/TW

Hiện thực hóa đột phá chiến lược về chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời. Mục tiêu chiến lược là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe và giảm chi phí y tế.

Để cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026. Cùng ngày, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ, quy định rõ lộ trình ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và đồng bào vùng dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Phòng bệnh. Kết quả khám được tổng hợp, tích hợp lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và liên thông dữ liệu với hệ thống bảo hiểm xã hội.

Các địa phương bứt phá tạo môi trường đồng thuận toàn xã hội

Tại Hà Nội, chương trình khám sức khỏe cho khoảng 9,2 triệu dân chính thức khởi động từ ngày 1/7/2026. Tính đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt một cho hơn 1,7 triệu người thuộc nhóm ưu tiên, tập trung tại 16 xã phường ven sông Hồng như Hồng Hà, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Bát Tràng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 10/2026, hoạt động khám sức khỏe cộng đồng tiếp tục duy trì nhịp độ hàng ngàn lượt người mỗi ngày. Đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/7/2026, địa phương đã đưa hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số.

Người dân đến Trạm y tế xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí. Ảnh: Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh.

Tại Quảng Ninh, tính đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh đã khám cho hơn 1,22 triệu người, đạt tỷ lệ 95,12% kế hoạch và lập sổ sức khỏe điện tử cho 98,82% dân số. Tính đến quý 3 năm 2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám cho 921.292 người, đạt 52,72% dân số.

Tại Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành tầm soát miễn phí cho 5.000 người có công.

Tại Hà Tĩnh, tính đến nay đã có hơn 606.000 người dân được khám sức khỏe, đạt 45,4% dân số.

Tại Huế, chương trình phát động từ ngày 1/7/2026 đã khám và lập hồ sơ theo dõi cho hàng nghìn người dân hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Thái.

Tại Đà Nẵng, 100% trạm y tế xã phường đã hoàn thành liên thông kết quả khám sàng lọc lên hệ thống VNeID và bảo hiểm y tế. Tại Gia Lai, tính đến giữa tháng 10/2026, toàn tỉnh đã khám cho hơn 2,32 triệu lượt người, đạt 72,38% dân số, trong đó mô hình tổ y tế buôn làng tập trung ưu tiên cho 12 xã biên giới.

Tại Tây Ninh, chiến dịch 90 ngày đêm triển khai đồng bộ trên 96 xã phường.

Tại Đồng Tháp, tính đến đầu tháng 7/2026, toàn tỉnh đã khám cho hơn 2,3 triệu người, đạt gần 70% dân số.

Việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW cùng các quy định của Luật Phòng bệnh và Luật Dân số đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thông qua các đợt cao điểm truyền thông trước các kỳ họp Quốc hội và các sự kiện lớn của đất nước, công tác tuyên truyền chính sách y tế đang giúp người dân chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, chủ động tầm soát bệnh tật và quản lý sức khỏe bản thân, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững.