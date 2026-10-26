Mở rộng bảo hộ nhãn hiệu Ba kích và Đảng sâm Tây Giang

Lãnh đạo xã Tây Giang nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Ba kích Tây Giang và Đảng sâm Tây Giang. Ảnh: THANH NHẤT

Tại hội thảo, Cục Sở hữu trí tuệ ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tây Giang” cho hai sản phẩm dược liệu ba kích và đảng sâm theo nội dung mở rộng phạm vi bảo hộ.

Đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện, nhằm hoàn thiện hệ thống nhận diện, tăng cường công tác quản lý và xây dựng các công cụ quảng bá, phát triển sản phẩm dược liệu.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND xã Tây Giang được chuyển giao vai trò chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời phối hợp với UBND các xã Avương và Hùng Sơn trong quản lý, phát triển sản phẩm.

Tại hội thảo, các đại biểu được hướng dẫn quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; quy trình đăng ký, cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu; quy định về tem nhãn, bao bì, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Các nội dung về hệ thống nhận diện thương hiệu, công cụ quảng bá và truyền thông cũng được trao đổi nhằm nâng cao khả năng nhận diện, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua hội thảo, các địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh được nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ uy tín nhãn hiệu, tuân thủ quy định về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả giá trị nhãn hiệu chứng nhận Ba kích Tây Giang và Đảng sâm Tây Giang, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.