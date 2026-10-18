Mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đan Mạch

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19-21/10/2026 theo lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Đại sứ Lương Thanh Nghị, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch nhiệm kỳ 2022-2025 đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa chuyến thăm, về những thành tựu cũng như triển vọng hợp tác song phương Việt Nam-Đan Mạch trong thời gian tới.

Định hướng cho quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong giai đoạn tiếp theo

Chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta tới Đan Mạch - một đối tác quan trọng ở Bắc Âu, một trong số ít quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1971.

Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết, Nhà Vua Frederik X của Đan Mạch vừa đăng quang được hơn 2 năm và cũng chỉ mới đón 2 nguyên thủ quốc gia tới thăm. Trong khi đó, Chính phủ mới của Đan Mạch cũng chỉ mới thành lập được hơn 4 tháng, từ tháng 6/2026. Do vậy, việc chuyến thăm được thu xếp đúng dịp Việt Nam-Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026) vừa thể hiện sự gắn bó, tin cậy chính trị cao, vừa cho thấy hai bên coi trọng vị trí, vai trò của nhau cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác mang tính chiến lược của hai quốc gia.

Về thành tựu quan hệ song phương Việt Nam-Đan Mạch, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết, sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Từ đối tác dựa trên hợp tác phát triển chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, hai nước đã thiết lập Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Thái tử Đan Mạch Frederik (nay là Nhà vua Đan Mạch Frederik X) vẫy chào người dân khi đi dạo quanh Hồ Gươm nhân dịp sang thăm Việt Nam tháng 11/2022. (Ảnh do Đại sứ Lương Thanh Nghị cung cấp)

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đan Mạch đã có tầm nhìn và tăng trưởng theo định hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững được hơn 50 năm, nên có rất nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá, đa dạng trong lĩnh vực này. Đồng thời, mặc dù là quốc gia có nguồn tài nguyên hạn chế, nhưng nước này đã từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên tri thức, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng hợp tác giữa các chủ thể trong xã hội.

Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu hợp tác rất lớn. Trong khi đó, Đan Mạch cũng đánh giá rất cao khát vọng, quyết tâm của Việt Nam trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm sẽ là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Làm sâu sắc thêm những hợp tác chiến lược trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Nhận định về quan hệ song phương Việt Nam-Đan Mạch, trước hết, Đại sứ Lương Thanh Nghị nhấn mạnh, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch hiện nay thể hiện sự tin cậy chính trị cao và tình cảm, sự gắn bó đặc biệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, vừa thể hiện sự coi trọng vai trò của nhau, vừa có tính định hướng cho các nội dung hợp tác cụ thể.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường phát triển trong 55 năm qua của quan hệ song phương; đồng thời định hướng cho chặng đường tiếp theo, tạo xung lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi bên. Đại sứ Lương Thanh Nghị, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch không chỉ được xây dựng bằng các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo và các cam kết của Chính phủ hai nước mà còn được vun đắp bởi người dân, doanh nghiệp cùng tin tưởng vào giá trị hợp tác giữa hai bên.

Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng quan hệ hợp tác qua nhiều giai đoạn. Năm 2011, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh. Năm 2013, quan hệ được nâng lên thành Đối tác toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, giáo dục, y tế, nông nghiệp và thực phẩm, thống kê.

Tháng 11/2023, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh đánh dấu bước phát triển quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc gắn kết hợp tác song phương với mục tiêu phát triển bền vững.

“Chuyển đổi xanh vừa là xu thế, vừa mang tính chiến lược và là quá trình lâu dài, đòi hỏi nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và cơ chế phối hợp hiệu quả. Đây cũng chính là những lĩnh vực mà Việt Nam và Đan Mạch có thể bổ trợ cho nhau. Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng sạch, hạ tầng hiện đại, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp giảm phát thải. Đan Mạch có kinh nghiệm và thế mạnh về năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, vận tải biển, quản trị môi trường và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững. Khi được kết nối hiệu quả, những thế mạnh ấy mở ra cơ hội hợp tác thiết thực cho cả hai phía”, Đại sứ Lương Thanh Nghị nhận định.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Esbjerg Đan Mạch về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi, tháng 11/2022 với sự chứng kiến của Nhà Vua Đan Mạch Frederik (khi đó là Thái tử). (Ảnh: Đại sứ Lương Thanh Nghị cung cấp)

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tiêu biểu là dự án xây dựng nhà máy trung hoà carbon đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn Lego tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương, thu hút khoảng 4.000 lao động và đã khánh thành đi vào vận hành từ tháng 4/2025. Có thể nói hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn có tên tuổi trên thế giới của Đan Mạch trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, vận tải biển, logistic, năng lượng tái tạo đều đã hiện diện tại Việt Nam như Ecco, Pandora, AP Moller – Maersk, Danfoss, Mascot, Vestas, Carlsberg…

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Hầu hết các dự án của Đan Mạch là đầu tư vào sản xuất xanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có giá trị lan tỏa, có thể coi là hình mẫu cho các dự án đầu tư chất lượng cao,cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc thu hút các dự án xanh, hướng đến đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Những dự án, hợp tác thực chất, cụ thể trên vừa là minh chứng cho khát vọng, tầm nhìn chung của Việt Nam-Đan Mạch, đồng thời cũng thể hiện cam kết, quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân hai nước trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, tạo tiền đề quan trọng để đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên một tầm cao mới.

Chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2022. (Ảnh: Đại sứ Lương Thanh Nghị cung cấp)

Tuy nhiên, theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Việt Nam và Đan Mạch có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi, vận tải biển, logistics thông minh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, bán dẫn, y sinh… để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tận dụng các cơ hội từ chuỗi giá trị, cung ứng xanh và các công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho rằng, Việt Nam-Đan Mạch cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và kết nối doanh nghiệp. Các chương trình hợp tác nên hướng tới những kết quả có thể đo lường, từ nâng cao năng lực công nghệ đến giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và tạo thêm việc làm chất lượng cao.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình trong thời gian công tác tại Đan Mạch, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho rằng, điểm nhấn của chuyến thăm sẽ là những định hướng, trao đổi thực chất giữa hai bên nhằm làm sâu sắc thêm những hợp tác chiến lược hiện có trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.