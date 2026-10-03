Mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa vùng Yangon (Myanmar) và các đối tác Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Ngày 2/10, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar do Đại sứ Nguyễn Anh Đức dẫn đầu đã đến chào xã giao và làm việc với Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu.

Cùng dự buổi làm việc có: Trưởng Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Myanmar Đinh Quý Mạnh, Tham tán Thương mại Ngô Xuân Tỵ cùng các cán bộ Đại sứ quán; các Bộ trưởng chính quyền vùng Yangon và Thị trưởng thành phố Yangon của Myanmar.

Tại buổi làm việc, Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu đã điểm lại lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975.

Thủ hiến Aung Naing Thu bày tỏ vinh dự tham gia đoàn đại biểu cấp cao Myanmar do Tổng thống Min Aung Hlaing dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam đầu tháng 9/2026; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chia sẻ về những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến công tác tại Hà Nội tham dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN vào tháng 6/2026.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Thủ hiến Aung Naing Thu đánh giá cao các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, trong đó phần lớn tại vùng Yangon, trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp, giao thông, khách sạn, du lịch và dịch vụ. Ông khẳng định, chính quyền vùng Yangon luôn quan tâm và bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại địa bàn.

Thủ hiến Aung Naing Thu bày tỏ sự quan tâm lớn đối với việc chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị và chia sẻ nhu cầu hợp tác, phát triển xe buýt điện nhằm từng bước nâng cấp hệ thống giao thông công cộng của Yangon.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho rằng, Việt Nam và Myanmar là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San đặt nền móng đã được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển, nâng cấp lên quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện vào năm 2017.

Nhấn mạnh kết quả chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Myanmar, Đại sứ Nguyễn Anh Đức cho rằng, chuyến thăm đã đưa quan hệ Việt Nam-Myanmar bước sang giai đoạn mới và tạo động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Về hợp tác địa phương giữa hai nước, Đại sứ Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh, Yangon có ý nghĩa đặc biệt trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước. Trong chuyến thăm Myanmar tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Tòa thị chính Yangon và được Đại học Yangon trao tặng bằng Tiến sĩ luật danh dự. Thành phố Yangon và thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa từ năm 2012 và có nhiều hợp tác thiết thực trong lĩnh vực thương mại, du lịch.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Anh Đức trân trọng chuyển thư mời của Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tới Lãnh đạo thành phố Yangon tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10/2026; đồng thời đề nghị chính quyền vùng Yangon hỗ trợ, tạo điều kiện để Đại sứ quán tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Việt Nam-Myanmar 2026 vào đầu tháng 12 tới.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền Vùng Yangon, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Yangon với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam và hỗ trợ Yangon kết nối, hợp tác với các đối tác Việt Nam triển khai dự án giao thông xanh của Yangon.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Nhất trí với các đề xuất của Đại sứ Nguyễn Anh Đức, Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam; đồng thời mong muốn sớm thăm và mở rộng hợp tác thực chất giữa Yangon với nhiều địa phương của Việt Nam.

Thủ hiến khẳng định, chính quyền vùng Yangon sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thủ hiến rất trông đợi vào cơ hội hợp tác với đối tác Việt Nam trong dự án giao thông xanh, khẳng định luôn sẵn sàng chào đón và hỗ trợ các dự án đầu tư mới của Việt Nam tại Yangon, trong đó có các lĩnh vực viễn thông, năng lượng-khí đốt.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa Vùng Yangon và các đối tác Việt Nam trong thời gian tới.