Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những cơ hội mới nào cho hợp tác Trung Quốc - ASEAN?

Ông Nguyễn Thế Thi: Theo tôi, AI đang mở ra không gian hợp tác mới giữa Trung Quốc và ASEAN, không chỉ trong công nghệ mà còn trong sản xuất, thương mại, logistics, nông nghiệp và quản trị đô thị.

Ông Nguyễn Thế Thi (thứ 2 từ trái sang) tham dự hội nghị "Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội” năm 2026 và các thành phố hữu nghị Nam Ninh thuộc khuôn khổ “Vành đai và Con đường”.

Đối với Bắc Ninh, AI là một trong những hướng quan trọng để phát triển công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực bán dẫn, vi mạch.

Chúng tôi nhìn thấy ba cơ hội chính: ứng dụng AI nâng cao năng suất và chuyển đổi sản xuất; kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; đồng thời ứng dụng AI trong logistics, giao thông, quản trị đô thị và dịch vụ công.

Trước đó, qua tìm hiểu hệ sinh thái AI tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến mô hình kết nối doanh nghiệp, hạ tầng công nghệ và ứng dụng thực tiễn. Nếu Trung Quốc và ASEAN tăng cường kết nối về dữ liệu, công nghệ, nhân lực, nghiên cứu và thị trường, AI có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của cả khu vực.

Tôi cho rằng, nếu Trung Quốc và ASEAN tăng cường kết nối về dữ liệu, công nghệ, nhân lực, nghiên cứu và thị trường, AI sẽ không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của cả khu vực.

Từ CAEXPO đến hội nghị Giao lưu thành phố kết nghĩa, Nam Ninh luôn đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Nhìn về tương lai, ông có điều gì muốn chia sẻ về sự hợp tác cụ thể và chuyên sâu giữa Nam Ninh và các nước ASEAN trong lĩnh vực AI?

Ông Nguyễn Thế Thi: Theo tôi, Nam Ninh có một lợi thế rất đặc biệt, vừa là trung tâm của Quảng Tây, vừa là cửa ngõ quan trọng kết nối Trung Quốc với ASEAN. Đây là điều kiện rất thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực AI.

Ông Nguyễn Thế Thi trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Trung Quốc nhân dịp dự hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN 2026.

Bắc Ninh và Nam Ninh đã có nền tảng hợp tác tốt, nhất là về thương mại, đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, tại hội nghị Giao lưu thành phố hữu nghị Nam Ninh - Hành lang Kinh tế Nam Ninh - Hà Nội năm 2025, hai bên đã đặt vấn đề thúc đẩy hợp tác AI Trung Quốc - ASEAN.

Thời gian tới, tôi kỳ vọng hợp tác sẽ đi vào những nội dung cụ thể hơn, như đào tạo nhân lực AI, kết nối trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp công nghệ và thử nghiệm các giải pháp AI trong sản xuất thông minh, logistics, giao thông, thương mại điện tử và quản trị đô thị.

Qua chuyến công tác tại Nam Ninh, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm ứng dụng AI trong quản lý giao thông đô thị. Tôi kỳ vọng Nam Ninh sẽ trở thành một điểm kết nối về AI giữa Trung Quốc và ASEAN, để các bên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà còn cùng nghiên cứu, thử nghiệm và đưa công nghệ vào thực tiễn.

Kênh đào Bình Lục mang lại những cơ hội gì cho giao thương Việt Nam - Quảng Tây - Nam Ninh?

Ông Nguyễn Thế Thi: Việc kênh đào Bình Lục chính thức thông tuyến ngày 16/9 vừa qua là một dấu mốc quan trọng đối với kết nối kinh tế giữa Tây Nam Trung Quốc, Quảng Tây và ASEAN. Với chiều dài 134,2 km, khả năng tiếp nhận tàu 5.000 tấn và rút ngắn hơn 560 km hành trình ra biển, tuyến kênh sẽ tạo thêm một lựa chọn vận tải thuận lợi, góp phần giảm thời gian và chi phí logistics.

Từ góc nhìn Việt Nam, tôi cho rằng cơ hội lớn nhất là hình thành và phát triển thêm một hành lang logistics kết nối đường thủy, đường biển, đường sắt và đường bộ giữa Trung Quốc với ASEAN. Qua đó, hàng hóa, nguyên liệu và sản phẩm có thêm điều kiện lưu chuyển nhanh hơn, thuận lợi hơn giữa các thị trường.

Đối với Bắc Ninh, là địa phương có quy mô công nghiệp và xuất nhập khẩu lớn, đây có thể là thêm một lựa chọn để doanh nghiệp tổ chức chuỗi cung ứng, kết nối với thị trường Trung Quốc và ASEAN. Điều quan trọng trong thời gian tới là kết nối Bình Lục với các hành lang logistics của Việt Nam, tăng cường liên kết cảng biển, đường sắt, đường bộ và các trung tâm logistics, để lợi thế của tuyến vận tải mới thực sự chuyển thành giảm chi phí, rút ngắn thời gian và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp hai bên.

Sau khi kênh đào Bình Lục đi vào hoạt động, Nam Ninh có thể đảm nhận vai trò mới nào trong kết nối Trung Quốc - ASEAN?

Ông Nguyễn Thế Thi: Sau khi kênh đào Bình Lục đi vào hoạt động, Nam Ninh có điều kiện phát huy vai trò từ một đầu mối giao lưu, thương mại trở thành trung tâm kết nối tổng hợp giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trước đây, khi nói đến Nam Ninh, chúng ta thường nhắc đến CAEXPO, Hành lang kinh tế Nam Ninh - Hà Nội và các hoạt động giao lưu, hợp tác. Kênh đào Bình Lục bổ sung thêm một lợi thế quan trọng là kết nối trực tiếp với biển. Khi kết hợp với đường sắt, đường bộ và hệ thống cảng biển, Nam Ninh có nhiều điều kiện để phát triển mạnh hơn về logistics, thương mại, phân phối và dịch vụ chuỗi cung ứng hướng tới ASEAN.

Tôi đặc biệt kỳ vọng sự kết hợp giữa “hạ tầng cứng” và “hạ tầng số”: một bên là kênh đào, cảng biển, đường sắt, đường bộ; một bên là AI, dữ liệu, thương mại điện tử, hải quan số và logistics thông minh.

Nếu kết nối hiệu quả hai yếu tố này, Nam Ninh không chỉ là nơi hàng hóa đi qua, mà có thể trở thành một điểm gặp gỡ của doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN để giao thương, đầu tư, đổi mới sáng tạo và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Nam Ninh có thể sử dụng những nét văn hóa, du lịch nào để thu hút thêm khách Việt Nam?

Ông Nguyễn Thế Thi: Nam Ninh có lợi thế rất lớn để thu hút khách Việt Nam bởi đây là một thành phố xanh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của Quảng Tây.

Nam Ninh có thể phát triển các sản phẩm kết hợp sinh thái đô thị, văn hóa dân tộc và trải nghiệm hiện đại, với những điểm đến như Thanh Tú Sơn, Bảo tàng Dân tộc Quảng Tây, không gian văn hóa Choang, phố cổ Ung Châu, Nam Ninh Chi Dạ cùng với ẩm thực đặc sắc của Quảng Tây. Đây là những yếu tố có thể tạo nên những trải nghiệm phù hợp với du khách Việt Nam.

Thành phố Nam Ninh vẫn giữ nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.

Tôi cho rằng tiềm năng lớn hơn nằm ở việc tăng cường các tuyến du lịch liên kết hai chiều giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam. Bắc Ninh có thể đóng góp những giá trị văn hóa đặc sắc của Kinh Bắc như dân ca Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, làng nghề, lễ hội và ẩm thực truyền thống; trong khi Quảng Tây có văn hóa Choang, cảnh quan đặc sắc và những địa danh gắn với lịch sử quan hệ Việt - Trung.

Qua đó, chúng ta có thể xây dựng những sản phẩm du lịch không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm, giao lưu văn hóa và hiểu hơn về con người, lịch sử và truyền thống của hai nước. Tôi cho rằng, đây sẽ là hướng hợp tác có nhiều tiềm năng giữa Nam Ninh, Quảng Tây và các địa phương Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh.

Làm thế nào để đi lại thuận tiện hơn, trở thành giao lưu sâu sắc hơn, hợp tác phong phú hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Bắc Ninh và Nam Ninh nói riêng?

Ông Nguyễn Thế Thi: Theo tôi, đi lại thuận tiện mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là làm thế nào để sự kết nối đó tạo ra giao lưu sâu sắc và hợp tác thực chất hơn. Mục tiêu cuối cùng là để người dân hai nước hiểu nhau hơn, doanh nghiệp có thêm cơ hội hợp tác và thế hệ trẻ có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi.

Khi giao thông ngày càng thuận lợi, chúng ta có thể mở rộng các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên; trao đổi văn hóa - nghệ thuật; hợp tác giáo dục, đào tạo nghề; liên kết doanh nghiệp du lịch và xây dựng các tour hai chiều, cùng với các hoạt động thể thao, trải nghiệm dành cho thế hệ trẻ.

Điều này cũng phù hợp với những nội dung Bắc Ninh và Nam Ninh đã thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác, trong đó chú trọng đào tạo, học bổng, giao lưu thanh thiếu niên, văn hóa, thể thao và nghệ thuật.

Tôi cho rằng giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững của quan hệ hợp tác giữa các địa phương và giữa hai quốc gia. Nếu trước đây chúng ta kết nối bằng đường bộ, đường sắt, thì nay có thêm những tuyến kết nối mới; nếu trước đây hợp tác chủ yếu về thương mại và du lịch, thì nay có thêm AI, kinh tế số, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Tôi kỳ vọng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, cũng như Bắc Ninh - Nam Ninh sẽ từng bước chuyển từ kết nối giao thông sang kết nối con người, từ trao đổi hàng hóa sang kết nối tri thức và công nghệ, qua đó hình thành những chương trình hợp tác lâu dài, cụ thể và cùng có lợi.

Xin trân trọng cảm ơn ông!