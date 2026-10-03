Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Yayla Modes.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Yayla Modes về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10. Vậy xin Đại sứ cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Yayla Modes: Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để hai nước tăng cường đối thoại chính trị và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương đã được hai bên vun đắp trong suốt hơn 50 năm trên nền tảng tôn trọng, hữu nghị và những lợi ích chung.

Việc Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ ngày càng gần gũi, thực chất và hiệu quả.

Panama nhận thức rõ vai trò ngày càng lớn của Việt Nam tại Đông Nam Á, đồng thời cho rằng còn nhiều cơ hội để tăng cường quan hệ giữa hai Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể, đồng thời tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Phóng viên: Mặc dù cách xa nhau về vị trí địa lý song trong nhiều năm qua, quan hệ Panama-Việt Nam luôn duy trì, củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Vậy xin Đại sứ chia sẻ một số kết quả nổi bật của quan hệ song phương?

Đại sứ Yayla Modes: Mặc dù cách xa nhau về địa lý, Panama và Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ song phương vững chắc và bền chặt, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đối thoại chính trị và hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Một trong những kết quả quan trọng là quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước ngày càng được củng cố, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các cơ quan, tổ chức và quyết tâm chung trong việc mở rộng chương trình nghị sự song phương.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam-Panama. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Việt Nam ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của Panama tại châu Á, trong khi Panama có nhiều lợi thế về logistics, tài chính và kết nối với khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt nhờ Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển và vị trí địa chiến lược.

Hợp tác hàng hải cũng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Thông qua Tổng Lãnh sự quán Panama tại Thành phố Hồ Chí Minh, Panama duy trì mối quan hệ trực tiếp với các đơn vị hàng hải Việt Nam, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đăng ký tàu biển và đặc biệt là cấp giấy phép, giấy tờ cho các thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu mang cờ Panama. Đây là một mối liên kết rất cụ thể giữa ngành hàng hải và hai nền kinh tế.

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, du lịch, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp cũng ngày càng được mở rộng.

Chúng tôi cho rằng những kết quả đạt được đã tạo nền tảng thuận lợi để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Trong thời gian tới, Panama đặc biệt quan tâm đến việc đưa mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp hiện nay đi vào chiều sâu hơn, thiết thực hơn và hướng tới những kết quả cụ thể, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức của hai nước.

Phóng viên: Chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, logistic. Xin Đại sứ cho biết, Panama-Việt Nam cần làm gì để khai thác tiềm năng cũng như đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực trên đạt hiệu quả hơn?

Đại sứ Yayla Modes: Panama và Việt Nam có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau và cần được phát huy hiệu quả hơn nữa trên cơ sở một tầm nhìn chiến lược, hướng tới những kết quả cụ thể. Tôi cho rằng điều quan trọng trong giai đoạn tới là phát huy nền tảng đối thoại chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước để thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và người dân hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai bên cần tăng cường hiểu biết về những cơ hội mà mỗi thị trường mang lại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp xúc trực tiếp, thúc đẩy các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu thị trường và nghiên cứu những cơ chế nhằm gia tăng, đa dạng hóa trao đổi thương mại. Với vị trí địa lý, Kênh đào Panama, hệ thống cảng và nền tảng logistics, Panama có thể trở thành điểm kết nối để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sự hiện diện tại Mỹ Latinh và Caribe. Tương tự, Việt Nam có thể trở thành một cửa ngõ quan trọng để các doanh nghiệp Panama tiếp cận thị trường năng động của Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, hai nước cũng còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Chúng ta có thể tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan nhà nước trong những lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Panama và Việt Nam có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau và cần được phát huy hiệu quả hơn nữa trên cơ sở một tầm nhìn chiến lược, hướng tới những kết quả cụ thể. Điều quan trọng trong giai đoạn tới là phát huy nền tảng đối thoại chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước để thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và người dân hai nước. Đại sứ Panama tại Việt Nam Yayla Modes

Trong lĩnh vực logistics và hàng hải, cả hai nước đều có định hướng rõ ràng gắn với thương mại quốc tế. Panama có thể chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một trung tâm logistics và hàng hải toàn cầu, trong khi Việt Nam có ngành xuất khẩu năng động, cơ sở hạ tầng cảng biển ngày càng phát triển và vị trí chiến lược tại châu Á. Việc tăng cường hợp tác giữa các cảng biển, doanh nghiệp logistics và cơ quan quản lý hàng hải của hai nước có thể góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa hai khu vực và mở ra những cơ hội thương mại mới.

Để thúc đẩy hợp tác hiệu quả, tôi cho rằng cần thiết lập các cơ chế phối hợp và theo dõi, qua đó xác định những dự án ưu tiên, kết nối khu vực công và khu vực tư nhân, đồng thời đánh giá những kết quả cụ thể đạt được. Mục tiêu là đưa hợp tác giữa Panama và Việt Nam ngày càng trở nên thiết thực, đa dạng và mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Phóng viên: Năm 2025, Panama-Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo đó, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện trên, đặc biệt là các hoạt động ngoại giao nhân dân. Vậy theo Đại sứ, ngoại giao nhân dân có vai trò như thế nào trong việc kết nối, tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và mở rộng hợp tác giữa nhân dân hai nước và quan hệ song phương Panama-Việt Nam?

Đại sứ Yayla Modes: Ngoại giao nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố quan hệ giữa Panama và Việt Nam, bởi đây là cầu nối giúp mối quan hệ giữa hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác ở cấp Chính phủ, trở thành mối quan hệ gần gũi hơn giữa nhân dân hai nước.

Việc hai nước tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 là một cơ hội tuyệt vời để đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, đồng thời giúp mỗi bên hiểu rõ hơn về văn hóa, truyền thống và những giá trị của mỗi nước. Những hoạt động giao lưu này góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và lòng tin - những yếu tố thiết yếu để xây dựng quan hệ song phương vững chắc và lâu dài.

Ngoại giao nhân dân cũng góp phần huy động sự tham gia tích cực của sinh viên, học giả, doanh nhân, chuyên gia, các tổ chức xã hội và cộng đồng văn hóa, qua đó mở ra những cơ hội mới, bổ trợ cho những nỗ lực hợp tác được triển khai giữa hai Chính phủ.

Trong một thế giới ngày càng gắn kết, chúng tôi cho rằng quan hệ giữa các quốc gia không chỉ được xây dựng thông qua các thỏa thuận và cơ chế hợp tác, mà còn được vun đắp thông qua những mối quan hệ trực tiếp giữa con người với con người. Khi người dân hai nước hiểu biết về nhau hơn, sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học và kinh doanh.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác giữa Panama và Việt Nam theo hướng ngày càng gần gũi, bao trùm và bền vững hơn trong những năm tới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!