Nghị quyết được triển khai trên phạm vi cả nước, với các điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng. Điểm đáng chú ý là các chính sách được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch mới, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thúc đẩy đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Đối với doanh nghiệp, một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là việc tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án du lịch.

Theo đó, các dự án du lịch đáp ứng điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Đối với các dự án du lịch chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược, Nghị quyết đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường. Đây là những cơ chế nhằm khuyến khích hình thành các dự án có khả năng tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của điểm đến.

Nghị quyết được triển khai trên phạm vi cả nước, với các điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng (Ảnh minh họa)

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Cụ thể, đối với các hạng mục du lịch đủ điều kiện thuộc dự án động lực có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp đến 10% trong thời hạn 5 năm, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Đối với dự án động lực mang tính chiến lược, mức ưu đãi có thể lên tới miễn thuế tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Một chính sách đáng chú ý khác hướng đến phân khúc khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Theo đó, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Nghị quyết cũng dành ưu đãi cho các mô hình du lịch mới. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đáp ứng điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Đây là cơ chế khuyến khích tăng cường kết nối hàng không, mở rộng thị trường khách và tạo điều kiện để các địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch.

Trao thêm cơ hội phát triển du lịch cho người dân địa phương

Không chỉ tập trung vào doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách đặc thù còn hướng đến việc tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Chính sách đặc thù còn hướng đến việc tạo điều kiện để người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch (Ảnh minh họa)

Đối với các dự án du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ đáp ứng điều kiện, chính sách hỗ trợ tập trung vào khả năng tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.

Đáng chú ý, người dân địa phương được khuyến khích tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi theo phương án phân chia lợi ích của dự án. Các địa phương có thể hỗ trợ nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng, đường giao thông vào điểm du lịch, hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh.

Vấn đề nguồn nhân lực cũng được quan tâm thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị và kỹ năng số cho lao động du lịch Việt Nam. Trong đó, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Đặc biệt, các dự án du lịch chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải bảo đảm ít nhất 20% lao động là người địa phương. Quy định này góp phần tăng cơ hội việc làm tại chỗ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh du lịch.

Một nội dung khác có ý nghĩa thiết thực đối với kinh tế địa phương là chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua hoạt động du lịch. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua sản phẩm OCOP dài hạn được địa phương hỗ trợ căn cứ vào giá trị hàng hóa thực mua.

Mở rộng trải nghiệm, tăng sức hấp dẫn đối với du khách

Đối với hoạt động phục vụ du khách, Nghị quyết đưa ra một số cơ chế nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian trải nghiệm tại các điểm đến.

Theo đó, một số tổ hợp biểu diễn, phố lễ hội và khu giải trí có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ chế này mở ra khả năng phát triển các sản phẩm du lịch về đêm, đa dạng hóa hoạt động vui chơi, giải trí và dịch vụ, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Đối với hoạt động phục vụ du khách, Nghị quyết đưa ra một số cơ chế nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian trải nghiệm tại các điểm đến (Ảnh minh họa)

Đối với khách quốc tế, Nghị quyết hướng đến tạo thuận lợi hơn trong chính sách nhập cảnh thông qua mở rộng miễn thị thực song phương và thí điểm chính sách thị thực, cư trú dành cho một số nhóm khách dài ngày.

Việc tạo thuận lợi về thị thực được kỳ vọng góp phần thu hút thêm khách quốc tế, đặc biệt là những nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm đời sống và sử dụng các dịch vụ du lịch chuyên sâu.

Với thời hạn thực hiện 10 năm, từ năm 2027 đến hết năm 2036, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam đặt ra khuôn khổ chính sách dài hạn, tạo điều kiện để các địa phương và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

Các chính sách được triển khai đồng bộ từ khâu thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực đến mở rộng thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách. Đặc biệt, việc gắn phát triển du lịch với lợi ích của người dân, cộng đồng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.