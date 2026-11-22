Đây là nội dung được chia sẻ tại chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức ngày 22/11.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Chương trình có sự tham gia của đại diện nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Ninh Bình, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

Thông qua các phiên gặp gỡ 1:1, chương trình tạo điều kiện để các hãng phim, nhà sản xuất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh tìm hiểu cụ thể bối cảnh quay phim, cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn làm phim và trao đổi trực tiếp nhu cầu của từng dự án, khả năng phối hợp, cơ hội hợp tác. Các phiên kết nối mở ra cơ hội hợp tác mới, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam

Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Khương Ngọc (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vic-N Studio) cho rằng: Khu vực miền Bắc là một kho tàng bối cảnh, sắp tới anh dự định triển khai nhiều dự án phim tại đây. Việc kết nối vùng là một điều các nhà làm phim mong muốn. Trước đây việc di chuyển xa là điều cực kỳ khó khăn với nhà làm phim. Được trao đổi trực tiếp với tỉnh, nắm rõ hơn những đãi về lưu trú, di chuyển… là điều rất tốt với các nhà làm phim, cá nhân đạo diễn.

Chia sẻ sau chương trình kết nối, anh Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật giải trí Chói (Chói Entertainment) cho biết, đơn vị dự kiến triển khai 3 dự án có phối hợp với đối tác nước ngoài thực hiện khởi quay 3 dự án phim trong năm 2027 và 2028. Qua kết nối với Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh cho thấy cơ bản các địa phương đều cho cơ chế mở, rút ngắn thủ tục pháp lý khoảng 50%, trực tiếp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các Sở đều nhiệt tình tham vấn ý tưởng, hỗ trợ pháp lý, kết nối doanh nghiệp giữa các địa phương về lưu trú, vận tải… Đó là điều rất mừng với đoàn làm phim không chỉ trong tham vấn bối cảnh mà còn tiết kiệm rất nhiều về kinh phí, công sức và thời gian.

Các địa phương đã chia sẻ những chính sách, hỗ trợ hấp dẫn cho các hãng phim, nhà sản xuất phim. Anh Vũ Trọng Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh thông tin, tỉnh gỡ bỏ tối đa rào cản để tạo điều kiện cho các đoàn làm phim. Khi có văn bản phối hợp, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm cùng đoàn đi khảo sát theo nguyện vọng hoặc có văn bản về từng địa phương đón tiếp. Hiện nay, Bắc Ninh đang hỗ trợ đoàn làm phim 100% phí tham quan và quay tại các điểm di tích; hỗ trợ 20-50% dịch vụ lưu trú. Vừa qua, đơn vị đã đón tiếp một số đoàn làm phim "Chị chị em em 3", phim "Trạng Quỳnh" và một đoàn làm phim của nước ngoài quay nhiều bối cảnh ở nhiều xã phường trong đó có các di tích, làng cổ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại Hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, với thông điệp: "Một điểm đến, muôn vàn bối cảnh và hạ tầng đồng bộ cho mọi thước phim đỉnh cao", thành phố cam kết sẽ triển khai bằng chính sách cụ thể về tài chính, thông tin, pháp lý, hỗ trợ thực địa, hạ tầng và nhân lực cho các đoàn làm phim. Hải Phòng sẵn sàng kết nối với các địa phương để tạo nên những tuyến bối cảnh liên vùng, chia sẻ dữ liệu, thống nhất các hỗ trợ để Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của điện ảnh thế giới.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nêu rõ, chương trình hướng tới kết nối nguồn lực của địa phương với nhu cầu trực tiếp của khối sản xuất, xây dựng một nền tảng kết nối giữa nhu cầu các đoàn làm phim và nguồn lực từng địa phương, mở rộng cơ hội khai thác bối cảnh, dịch vụ sản xuất, thúc đẩy các dự án điện ảnh, tăng cường gắn kết giữa phát triển điện ảnh với phát triển kinh tế, du lịch. Sau diễn đàn, Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.