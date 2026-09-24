Mở ra chương phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Canada

Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada. Sự kiện này ghi một dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Canada khi đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Canada; và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm 2026 của Toàn quyền Canada.

Chuyến thăm mở ra một giai đoạn phát triển mới cho mối quan hệ Việt Nam-Canada - mối quan hệ có bề dày lịch sử hơn 50 năm và vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi.

Diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng, thực chất hơn, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng hợp tác được tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng, chương trình hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chuyến công tác cho thấy quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, phát huy cao độ vai trò ngoại giao nguyên thủ trong huy động nguồn lực từ mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, trong đó có Canada, cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Canada là một trong những người bạn lâu năm, là đối tác tin cậy của Việt Nam. Chặng đường hơn 50 năm đồng hành kể từ khi Việt Nam và Canada chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của mối quan hệ tốt đẹp này. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada duy trì đà phát triển ổn định, thực chất, trên cơ sở gắn kết lợi ích chiến lược, mở rộng không gian hợp tác. Quan hệ song phương có nhiều dư địa để phát triển, nhất là về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, hợp tác phát triển…

Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada trở thành điểm sáng về hợp tác thương mại song phương giữa các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 ở châu Mỹ của Việt Nam. Canada đang ưu tiên phát triển năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI) và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Sự hội tụ về nhu cầu và định hướng phát triển đang tạo ra lợi thế đặc biệt để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm mức cao hơn.

Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA dành cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA mà Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xóa đói-giảm nghèo; bảo đảm quyền phụ nữ, trẻ em gái; phát triển nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; an toàn thực phẩm…

Hiện có khoảng 300.000 người gốc Việt sinh sống tại Canada, số lượng lớn thứ 5 trong số các cộng đồng không phải gốc châu Âu. Vị thế của cộng đồng người Việt trong xã hội Canada ngày càng gia tăng, có những người là nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, chính trị gia thành đạt, nổi tiếng. Cộng đồng người Việt Nam ở Canada có tinh thần dân tộc, hướng về đất nước, mong muốn có cơ hội về Việt Nam đầu tư và đóng góp xây dựng đất nước. Hai quốc gia đã tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; phối hợp trong nhiều lĩnh vực như giải trừ quân bị, an ninh khu vực, thương mại quốc tế, bình đẳng giới, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc tăng cường quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với bạn bè quốc tế, trong đó có Canada, góp phần tạo những hành trang vững chắc để Việt Nam tự tin bước trên chặng đường phía trước.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Canada vươn lên tầm cao mới theo hướng bền vững và tin cậy, tập trung hợp tác vào các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, giáo dục…; đồng thời truyền tải thông điệp rằng Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy các nguồn lực ở trong và ngoài nước, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc tăng cường quan hệ chặt chẽ, hiệu quả với bạn bè quốc tế, trong đó có Canada, góp phần tạo những hành trang vững chắc để Việt Nam tự tin bước trên chặng đường phía trước.

Với nhiều ý nghĩa đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải thông điệp về sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, mở ra một chương phát triển với những tầm cao mới, thành tựu mới cho quan hệ song phương, qua đó chung tay vun đắp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.