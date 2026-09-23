Mở ra chương mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc

Gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 19-21/9 vừa qua ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: TITC)

Việt Nam - điểm đến ngày càng hấp dẫn với khách Trung Quốc

Là hai nước láng giềng, Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Xuyên suốt quá trình vun đắp mối quan hệ ấy, du lịch được xem là nhịp cầu hữu nghị nối dài những hành trình Việt Nam-Trung Quốc-ASEAN. Mỗi chuyến đi không chỉ đưa du khách đến một vùng đất mới, mà còn đưa con người đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và trân trọng những giá trị văn hóa của nhau hơn.

Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ, du lịch Việt đã phục hồi nhanh chóng sau đợt dịch Covid-19 và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trung Quốc luôn là thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam, chiếm khoảng 25-30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Việc khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 đã mở ra định hướng mới cho hợp tác du lịch song phương trong thời gian tới. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc tăng cường kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt. Bên cạnh đó, mở rộng các tuyến, tour du lịch, phát triển sản phẩm mới. Qua đó, đẩy mạnh giao lưu văn hóa và tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Trước đó, bàn về kế hoạch đẩy mạnh việc hợp tác du lịch giữa hai quốc gia, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Điền Khởi Nho đã đề xuất tăng cường khai thác tiềm năng, tài nguyên du lịch nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đồng thời, tăng cường kết nối du lịch giữa các địa phương hai nước, phát triển các sản phẩm du lịch xuyên biên giới, đặc biệt là Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn khảo sát cho doanh nghiệp lữ hành hai bên, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ du lịch phục vụ du khách, hoàn thiện kết nối giao thông giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển qua lại. Hai bên cũng cần mở rộng các hình thức thanh toán xuyên biên giới thông qua mã QR nhằm tạo thuận lợi hơn cho du khách và mở rộng giao thương.

Thực tế cho thấy, Việt Nam đang trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, đưa Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2026 vừa qua, dòng khách Trung Quốc đến vùng đất hình chữ S tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, những con số trên là minh chứng cho sức hấp dẫn của Việt Nam, một đất nước tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên đa dạng và ẩm thực phong phú, nơi du khách Trung Quốc luôn được chào đón bằng tình cảm chân thành và sự hiếu khách.

Ở chiều ngược lại, ngày càng có nhiều người Việt Nam lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến du lịch. Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam là thị trường gửi khách đến Trung Quốc lớn thứ 4, vượt các thị trường truyền thống của nước này như Mỹ, Nhật Bản và Australia. Sự tương tác, trao đổi khách hai chiều đã góp phần tạo nên một thị trường du lịch rộng lớn và năng động giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

Tăng cường nhận diện về thương hiệu du lịch Việt

Tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 vừa diễn ra thành công ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc, Việt Nam được mời tham dự với tư cách quốc gia quảng bá trọng điểm tại sự kiện.

Triển lãm tập trung giới thiệu tài nguyên văn hóa-du lịch, các sản phẩm đặc sắc, cũng như công nghệ, trang thiết bị và các dịch vụ lữ hành. Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động giao lưu, hội đàm chuyên ngành đã diễn ra nhằm kết nối giao thương, đàm phán hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp du lịch Trung Quốc, ASEAN và quốc tế.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông tin, Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng. Đồng thời, tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp du lịch Trung Quốc, ASEAN và quốc tế.

Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định: "Hội chợ Du lịch Trung Quốc-ASEAN được tổ chức thường niên, là một nhịp cầu quan trọng kết nối Trung Quốc với ASEAN. Trong không gian kết nối đó, Việt Nam có vị trí đặc biệt khi vừa là điểm đến hấp dẫn, vừa là cửa ngõ kết nối Trung Quốc với ASEAN, đồng thời là cầu nối về du lịch, văn hóa, giao thương và giao lưu nhân dân".

Theo đó, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự gần gũi về địa lý, văn hóa và con người, hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc-ASEAN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Triển lãm năm nay diễn ra với chủ đề "Chia sẻ cơ hội 3.0, cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp". Theo đó, các nội dung về trải nghiệm và tiêu dùng văn hóa-du lịch, du lịch quốc tế, trang thiết bị và công nghệ du lịch, sản phẩm văn hóa sáng tạo, kinh tế-thương mại văn hóa được tập trung bàn luận. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí các khu vực giới thiệu thiết bị trí tuệ nhân tạo, dịch vụ thông minh phục vụ khách quốc tế cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp.

Gian hàng Việt Nam tại triển lãm có diện tích 108m², được bố trí nhằm quảng bá tổng thể hình ảnh du lịch quốc gia, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng và những sản phẩm phù hợp với thị trường Trung Quốc và ASEAN.

Các hoạt động giới thiệu, quảng bá và kết nối đã góp phần tăng cường nhận diện về điểm đến Việt Nam, tạo thêm cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp du lịch hai bên trao đổi nhu cầu thị trường, kết nối sản phẩm, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi khách.

"Đến với Quế Lâm, vùng đất sơn thủy hữu tình của Quảng Tây - trong một sự kiện mang ý nghĩa kết nối khu vực như Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN, đối với Việt Nam không chỉ là một hoạt động xúc tiến du lịch, mà còn là dịp để cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị gần gũi giữa các dân tộc, các địa phương, nhân dân của Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung", Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết thêm.

Việt Nam mong muốn cùng các đối tác Trung Quốc tăng cường kết nối hàng không, đường bộ, đường sắt. Bên cạnh đó, mở rộng các tuyến, tour du lịch, phát triển sản phẩm mới. Qua đó, đẩy mạnh giao lưu văn hóa và tăng cường trao đổi khách hai chiều.