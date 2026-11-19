Ông Chu Chấn Minh, Giáo sư Viện nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á Trung Quốc (Côn Minh), Viện trưởng danh dự Viện nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Vân Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là một sự kiện quan trọng trong sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị láng giềng tốt đẹp và hợp tác thiết thực giữa Vân Nam và Việt Nam. Người dân Vân Nam rất vui mừng và mong đợi chuyến thăm và làm việc của nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.

Đây là ý kiến của ông Chu Chấn Minh, Giáo sư Viện nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á Trung Quốc (Côn Minh), Viện trưởng danh dự Viện nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Vân Nam, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, tỉnh Vân Nam, với vị trí địa lý liền kề Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển quan hệ Trung-Việt. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, Vân Nam là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và chiến đấu, để lại dấu ấn cách mạng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đến thăm Vân Nam. Một số vị lãnh đạo tiền bối của Việt Nam đã từng học tập và sinh sống tại Vân Nam.

Từ khi Việt Nam tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế, nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, từng đến thăm Vân Nam, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Trung-Việt và tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là tăng cường hợp tác giữa Vân Nam và Việt Nam. Vân Nam đã trở thành chứng nhân và thực tiễn sinh động về tình hữu nghị "đồng chí, anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, giao lưu giữa Vân Nam và Việt Nam ngày càng gắn bó, hợp tác thiết thực được tăng cường hơn nữa, thể hiện diện mạo mới trong hợp tác địa phương Trung Quốc-Việt Nam. Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện Khoa học xã hội Vân Nam

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, hai Đảng, hai nước đều hết sức coi trọng hợp tác địa phương và khuyến khích, ủng hộ giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương của hai bên, đặc biệt là các tỉnh, khu vực biên giới. Việc tăng cường hợp tác địa phương đã được đề cập trong nhiều tuyên bố chung của hai bên.

Năm 2023, Trung Quốc và Việt Nam đã công bố định vị mới cho quan hệ song phương, nhằm cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, giao lưu giữa Vân Nam và Việt Nam ngày càng gắn bó, hợp tác thiết thực được tăng cường hơn nữa, thể hiện diện mạo mới trong hợp tác địa phương Trung Quốc-Việt Nam.

Nói về thành quả hợp tác giữa hai bên, Giáo sư Chu Chấn Minh cho biết, Vân Nam và các địa phương của Việt Nam đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác hết sức sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực; kết nối hạ tầng giao thông đạt bước tiến rõ nét, cả về đường sắt, đường bộ, hàng không, logistics, cửa khẩu, tạo điều kiện cho trao đổi kinh tế-thương mại, mở rộng dư địa phát triển cho các vùng miền, địa phương; hợp tác kinh tế-thương mại trở thành điểm sáng, với mức tăng trưởng ngoạn mục trong trao đổi thương mại truyền thống, thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh chóng, nông nghiệp và thị trường có tính bổ trợ cao; giao lưu nhân văn và văn hóa sôi động, với nhiều cặp thành phố kết nghĩa, hợp tác du lịch ngày càng đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, nhiều hoạt động giao lưu cư dân biên giới, thanh thiếu niên được tổ chức; quản lý biên giới đạt đến nấc thang mới với các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật, góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt.

Giáo sư Chu Chấn Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh hợp tác hữu nghị giữa Vân Nam và các tỉnh, thành phố của Việt Nam đang ngày càng sâu sắc và thiết thực, chuyến thăm Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ở các phương diện sau:

Trước hết, đây là dịp để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến ​​những thay đổi to lớn ở vùng đất từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và hoạt động cách mạng. Qua đó, nhân dân Việt Nam có thể hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh gian khổ của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc để xây dựng một nước Trung Quốc mới; hiểu được những đóng góp nổi bật của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc và Việt Nam đối với sự phát triển quan hệ Trung-Việt, đồng thời tiếp nối di sản của cha ông và nỗ lực phát triển quan hệ Trung-Việt.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy Vân Nam và Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, tiếp thêm động lực thúc đẩy hợp tác địa phương hiệu quả, thiết thực, đóng vai trò tích cực trong sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện Khoa học xã hội Vân Nam

Thứ hai, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một khía cạnh quan trọng trong việc học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ mang về Việt Nam những tình cảm hữu nghị sâu sắc của người dân Vân Nam dành cho nhân dân Việt Nam cũng như sự khẳng định đối với những thành tựu mà Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới.

Thứ ba, chuyến thăm Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam với người dân Vân Nam và sự ủng hộ đối với nỗ lực cải cách, mở cửa của Vân Nam, đồng thời là sự khích lệ đối với người dân Vân Nam nhằm thực hiện “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” về phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ tư, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thúc đẩy Vân Nam và Việt Nam triển khai hiệu quả hơn nữa những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, tiếp thêm động lực thúc đẩy hợp tác địa phương hiệu quả, thiết thực, đóng vai trò tích cực trong sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

"Chuyến thăm và làm việc tại Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hành trình hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong bối cảnh mới. Chúc chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành công tốt đẹp, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam vươn lên tầm cao mới", Giáo sư Chu Chấn Minh bày tỏ.