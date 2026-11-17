Ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ về những ý kiến từ chư tôn đức đại biểu, đại diện các ban ngành và thế hệ Phật tử trẻ cho thấy nhiều ước vọng lớn lao: Từ việc nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni, đổi mới quản trị số, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội bền vững cho đến sứ mệnh kết nối kiều bào và trao cơ hội cho thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc...

Đưa tinh thần Đại hội vào đời sống Phật sự

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X khép lại, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí những người con Phật không chỉ là thành công của một kỳ Đại hội quy mô, mà là sức nặng của phương châm hành động: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đại đức Thích Minh Thuận - Ảnh: H.Y

Nhìn nhận về chặng đường phía trước, Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Kinh tế-Tài chánh và Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, nói: “Một nhiệm kỳ không chỉ được đánh giá qua những nghị quyết, chương trình hay kế hoạch được thông qua, mà quan trọng hơn là phải được định lượng bằng sự chuyển biến thực chất trong đời sống của Tăng Ni, Phật tử và cộng đồng”.

Đại đức kỳ vọng tinh thần kỷ cương và đổi mới sau Đại hội sẽ được thể hiện trong từng hoạt động cụ thể: sự phối hợp giữa các cấp Giáo hội ngày càng chặt chẽ; công tác đào tạo đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn; việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ, và các chương trình an sinh phải mang tầm chiến lược dài hạn. Trong công tác từ thiện xã hội, người dân vùng thiên tai không chỉ cần cứu trợ trước mắt mà cần những mô hình khôi phục sinh kế bền vững; trẻ em nghèo cần được nâng bước đến trường, còn thanh thiếu niên rất cần một không gian tu học lành mạnh để đứng vững trước những cám dỗ của không gian mạng.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung Hiến chương, Giáo hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, phân định trách nhiệm phù hợp, giữ vững nền tảng giới luật, truyền thống tu học, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh trên nền tảng hòa hợp, đoàn kết và phụng sự.

Chăm lo chất lượng Tăng Ni, vun bồi thế hệ kế thừa

Một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của Giáo hội là chất lượng tu học và năng lực của đội ngũ Tăng Ni. Từ góc nhìn này, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự cho rằng công tác đào tạo cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận dụng kiến thức Phật học, giới luật và kinh nghiệm tu tập vào công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử thực hiện các chương trình từ thiện, mở rộng lòng từ chăm lo cho hoàn cảnh có đời sống còn khó khăn và người yếu thế.

Hòa thượng Thích Duy Trấn - Ảnh: Quảng Đạo

Theo Hòa thượng, nhu cầu tìm đến Phật giáo trong đời sống hiện nay ngày càng đa dạng. Bên cạnh việc lễ bái, sinh hoạt tín ngưỡng và tìm hiểu giáo lý, nhiều người mong muốn được lắng nghe, chia sẻ, tìm hiểu cách ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống gia đình, các mối quan hệ xã hội và những khó khăn thường nhật.

Điều đó đặt ra yêu cầu Giáo hội tạo điều kiện nhiều hơn để Tăng Ni trẻ được học tập, tham gia công tác và từng bước đảm nhận những trách nhiệm phù hợp hoạt động mạnh mẽ về hoằng pháp, từ thiện, xã hội. “Khi người trẻ được hướng dẫn, tin tưởng và có cơ hội cống hiến, năng lực của họ sẽ được phát huy, đồng thời tạo điều kiện để những giá trị tốt đẹp được tiếp nối qua các thế hệ”, Hòa thượng phát biểu.

Cụ thể hóa nghị quyết từ thực tiễn địa phương

Trao đổi cùng báo Giác Ngộ tại Đại hội, Thượng tọa Thích Minh Đăng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh và Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã có những chia sẻ tâm huyết, thẳng thắn nhìn nhận về thực tiễn địa phương và có những kiến nghị thiết thực cho nhiệm kỳ mới.

Thượng tọa Thích Minh Đăng - Ảnh: Trung Thắng

Thượng tọa cho biết, từ phương diện cá nhân có thể nói, Đại hội X đã thành công viên mãn khi đúc kết trọn vẹn tinh thần qua phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Theo Thượng tọa, việc Giáo hội nhấn mạnh vào tính thực tiễn và hiệu quả chính là yếu tố cốt lõi để Phật giáo phát triển bền vững trong thời đại công nghệ.

Tuy nhiên, từ thực tiễn điều hành Phật sự tại một tỉnh miền núi có địa bàn rộng lớn, dân cư phân bố rải rác và đồng bào nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như Đắk Lắk, Thượng tọa Thích Minh Đăng không ngần ngại nêu ra những trăn trở: “Tính thống nhất và sự hỗ trợ giữa các cơ sở đôi khi chưa cao; đặc biệt, nguồn lực Tăng Ni trẻ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nhưng chưa thực sự có nhiều cơ hội vận dụng chuyên môn vào công tác dấn thân, phụng sự”.

Thượng tọa kiến nghị Ban Trị sự địa phương cần nhanh chóng quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình hành động thiết thực. Cụ thể hóa việc triển khai mục tiêu chung, phải xây dựng phương pháp hoằng pháp linh hoạt, phù hợp với đặc thù văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa.

“Đại hội đã thành công, nhưng trí tuệ tập thể có thực sự phát huy hiệu lực hay không còn tùy thuộc vào khả năng vận hành và sự chung tay của toàn Ban Trị sự. Bản thân tôi luôn sẵn sàng vào cuộc, dấn thân và đặt trọn niềm tin vào sức mạnh đổi mới của nhiệm kỳ này”, Thượng tọa Thích Minh Đăng gửi gắm niềm tin.

Đổi mới quản trị, mở rộng tinh thần phụng sự

Bên cạnh công tác đào tạo và triển khai Phật sự tại địa phương, đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng các hoạt động xã hội cũng là những nội dung được Ni sư Thích nữ Tâm Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự chia sẻ từ thực tiễn hoạt động Phật giáo trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Ni sư Thích nữ Tâm Trí - Ảnh: Trung Thắng

Theo Ni sư, việc tinh gọn tổ chức cần đi cùng với nâng cao năng lực đội ngũ, bảo đảm sự linh hoạt và hiệu quả trong điều hành. Trong đó, chuyển đổi số cần được quan tâm nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, cập nhật về Tăng Ni, tự viện và các hoạt động Phật sự. Đây không chỉ là giải pháp giảm sai sót, tiết kiệm nguồn lực mà còn giúp Giáo hội cung cấp thông tin chính thống, kịp thời trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, khó kiểm chứng.

Từ trải nghiệm hoạt động Phật sự ở nước ngoài, Ni sư cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì sự gắn kết với cộng đồng người Việt xa quê hương. “Hiện nay cộng đồng Phật tử Việt Nam khắp năm châu rất nhiều Phật tử thuần thành, mong mỏi trong nhiệm kỳ mới của Giáo hội, chư tôn đức Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử phối hợp cùng Ban Phật giáo Quốc tế tổ chức thực hiện các chuyến hoằng pháp ra nước ngoài thường niên để lan tỏa được hình ảnh của chư Tăng Ni, đem lại tình thương nồng ấm đến cho bà con Phật tử kiều bào”, Ni sư kiến nghị.

“Chúng con nghĩ rằng, thông qua các hoạt động văn hóa, tâm linh và giao lưu quốc tế, Phật giáo Việt Nam vừa góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của kiều bào, vừa giới thiệu những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc đến bạn bè quốc tế”, Ni sư chia sẻ thêm.

Đặc biệt, tinh thần từ bi cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn và nhóm người yếu thế. Hoạt động từ thiện không chỉ dừng ở việc trao tặng vật chất, mà còn cần lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Phật giáo không chỉ trao tặng vật chất cho những người đang gặp khó khăn, mà còn có trách nhiệm lan tỏa các giá trị đạo đức, hướng dẫn con người sống thiện lành và biết quan tâm đến nhau. Một món quà từ thiện có thể giúp một gia đình vượt qua lúc túng thiếu; nhưng sự sẻ chia, nếu được duy trì bằng những chương trình lâu dài, còn có thể giúp con người tìm lại cảm giác được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

Trao cơ hội để người trẻ tiếp nối bản sắc văn hóa

Hành trình kế thừa và phát triển Phật giáo không chỉ được vun bồi trong đời sống tu học của Tăng Ni, mà còn gắn với việc nuôi dưỡng tình cảm, ý thức văn hóa và tinh thần gắn bó của thế hệ trẻ. Góc nhìn ấy được thể hiện qua chia sẻ của Kim Navi, một bạn trẻ người dân tộc Khmer lần đầu tham gia Đại hội.

Phật tử Kim Navi - Ảnh: Trung Thắng

Đối với Kim Navi, được góp mặt trong một sự kiện Phật giáo toàn quốc là niềm vui và niềm tự hào. Từ nhỏ, Navi đã được gia đình giáo dục về lòng kính trọng ông bà, tổ tiên, người lớn tuổi và ý thức gìn giữ phong tục truyền thống. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng qua sinh hoạt gia đình, cộng đồng và đặc biệt là các dịp lễ hội gắn với ngôi chùa quê hương.

Navi chia sẻ, dù học tập hay làm việc ở đâu, nhiều bạn trẻ dân tộc Khmer vẫn mong muốn trở về quê nhà trong những dịp lễ truyền thống như Ok Om Bok hay lễ dâng y Kathina. Đó không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là cơ hội gặp gỡ, sum họp, cùng nhau gìn giữ những nét đẹp văn hóa đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Từ trải nghiệm của mình, Kim Navi mong muốn có thêm những cơ hội để thanh thiếu niên dân tộc Khmer tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn và giới thiệu bản sắc dân tộc. Khi người trẻ được trực tiếp tham gia, thể hiện khả năng và đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng, các giá trị truyền thống sẽ không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được trao truyền bằng sức sống mới.

“Việc gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân, mà còn cần những môi trường sinh hoạt để người trẻ được trải nghiệm, được lắng nghe và được trao cơ hội đóng góp. Đó cũng là một cách để nuôi dưỡng sự gắn bó với ngôi chùa, cộng đồng và những giá trị tinh thần đã được trao truyền qua nhiều thế hệ”, Kim Navi chia sẻ.