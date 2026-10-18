Mở ra bước tiến mới cho ngành quản lý cơ sở vật chất tại Việt Nam

Được thành lập từ năm 1980, Hiệp hội quản lý cơ sở vật chất quốc tế (IFMA) là tổ chức nghề nghiệp uy tín và lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: HNV)

Khi các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô và môi trường vận hành trở nên phức tạp hơn, FM đóng vai trò ngày một rõ nét trong việc kiểm soát chi phí, duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ vai trò hỗ trợ hậu cần, FM đang chuyển mình thành yếu tố mang tính chiến lược.

Làn sóng FDI nâng cao tiêu chuẩn cho ngành quản lý cơ sở vật chất

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi đó, vốn FDI giải ngân đạt 21,07 tỷ USD, con số 9 tháng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút dòng vốn đăng ký mới, đạt 13,38 tỷ USD.

Trước sự dịch chuyển và mở rộng hoạt động mạnh mẽ của các doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, yêu cầu đối với công tác quản lý cơ sở vật chất cũng không ngừng thay đổi. Đối với các đơn vị vận hành nhà máy sản xuất, tòa nhà văn phòng, hạ tầng logistics hay mạng lưới cơ sở đa địa điểm, FM giữ vai trò then chốt trong việc tối ưu chi phí, bảo đảm hiệu suất hoạt động ổn định và giảm thiểu rủi ro gián đoạn kinh doanh.

Các doanh nghiệp quốc tế đồng thời mang theo những chuẩn mực quản trị được thiết lập từ các thị trường toàn cầu: tính nhất quán trong quy trình, khả năng đo lường hiệu suất và sự minh bạch trong kiểm soát chi phí, tuân thủ pháp lý, tối ưu năng lượng cũng như các mục tiêu phát triển bền vững (ESG). Bối cảnh này thúc đẩy nhu cầu cấp thiết về các đơn vị cung cấp dịch vụ FM có khả năng dung hòa giữa tiêu chuẩn quốc tế và năng lực thực thi thực tế của địa phương, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với hệ thống pháp lý và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Với ngành FM trong nước, bước chuyển dịch này mở ra cơ hội chiến lược để chuẩn hóa năng lực chuyên môn, đào tạo đội ngũ nhân sự nội địa và tăng cường kết nối với mạng lưới chuyên gia trên toàn cầu.

Sẽ thiết lập tổ chức chuyên môn tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Quản lý cơ sở vật chất quốc tế Việt Nam (IFMA Vietnam Chapter) đang trong quá trình thành lập và dự kiến sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển và chuyên nghiệp hóa của ngành FM tại thị trường trong nước.

Được thành lập từ năm 1980, Hiệp hội quản lý cơ sở vật chất quốc tế (IFMA) là tổ chức nghề nghiệp uy tín và lâu đời nhất thế giới, tiên phong thúc đẩy sự phát triển của ngành FM thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, chia sẻ nguồn tri thức thực tiễn và hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp được quốc tế công nhận. Hiện nay, cộng đồng IFMA đã quy tụ hơn 25.000 hội viên tại hơn 140 quốc gia.

Tại Việt Nam, sự hiện diện sắp tới của Hiệp hội sẽ mang lại cơ hội tiếp cận trực tiếp với kho dữ liệu chuẩn hóa, các chương trình đào tạo quốc tế và các chứng chỉ chuyên ngành uy tín đồng thời xây dựng một diễn đàn chính thống để các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và kết nối với cộng đồng FM toàn cầu.

Về lâu dài, một hệ sinh thái nghề nghiệp bài bản sẽ đóng vai trò bồi dưỡng thế hệ nhân sự kế cận, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực FM tại Việt Nam.

Dịp này, đại diện cho Savills Việt Nam, ông Luca Vadala, Giám đốc toàn quốc, dịch vụ quản lý cơ sở vật chất tích hợp (Integrated Facility Management - IFM) đồng thời là chuyên gia chứng chỉ quốc tế đào tạo về công trình xanh do Hoa Kỳ cấp (LEED Green Associate), sẽ tham gia Ban Chấp hành lâm thời của IFMA Vietnam Chapter với vai trò Phó Chủ tịch lâm thời.

“Quản lý cơ sở vật chất ngày nay không đơn thuần là duy trì các dịch vụ vận hành riêng lẻ. Giá trị thực sự nằm ở việc kết nối toàn bộ môi trường vận hành thành một hệ thống đồng bộ. Khi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam ngày càng phức tạp, họ cần các báo cáo minh bạch và trực quan về hiệu suất, chi phí và nguồn lực, được hỗ trợ bởi hệ thống quy trình chuẩn mực, công nghệ và dữ liệu”, ông Luca Vadala nói.

Cách tiếp cận này cũng chính là nền tảng trong mô hình Dịch vụ quản lý cơ sở vật chất tích hợp (IFM) của Savills, kết nối công tác vận hành kỹ thuật, an ninh an toàn, vệ sinh, cảnh quan, dịch vụ văn phòng và các chức năng hỗ trợ khác trong một khung quản lý thống nhất. Việc liên kết bằng quy trình chuẩn, công nghệ, dữ liệu và các tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) giúp các bộ phận này phối hợp ăn khớp như một bộ máy liền mạch thay vì hoạt động phân tán.

Bên cạnh đó, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong mô hình này. Các nền tảng số hóa như Savills Property Cube hỗ trợ thu thập và chuẩn hóa dữ liệu vận hành trên một môi trường số tập trung, giúp đội ngũ quản lý bao quát hoạt động thường nhật và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp, mô hình quản lý tích hợp một đầu mối mang lại trách nhiệm giải trình rõ ràng trên toàn bộ danh mục dịch vụ, kiểm soát chặt chẽ chi phí và hiệu suất, đồng thời tạo sự linh hoạt trong điều phối nguồn lực giữa các bộ phận và cơ sở hoạt động.

“Việt Nam sở hữu một đội ngũ chuyên gia FM ngày càng lớn mạnh và giàu kinh nghiệm thực tế. Bước đi tiếp theo là mở ra nhiều cơ hội hơn để nguồn tri thức đó được chia sẻ, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân sự trong ngành tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế và lộ trình phát triển nghề nghiệp chuẩn hóa. IFMA sẽ giữ vai trò là cầu nối quan trọng quy tụ nguồn lực toàn ngành và đồng hành phát triển thế hệ nhân sự quản lý cơ sở vật chất kế cận tại Việt Nam”, ông Luca cho biết thêm.

Thông qua một cộng đồng chuyên môn ngày càng gắn kết, Hiệp hội IFMA Việt Nam sẽ là cầu nối đưa tri thức quốc tế gắn liền với thực tiễn bản địa, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước định hình những chuẩn mực mới cho ngành FM đang trên đà phát triển tại Việt Nam.