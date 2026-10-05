Mô phỏng cú lao dốc đột ngột của chuyến bay flydubai: Tàu lượn thẳng đứng

Chiếc máy bay của hãng hàng không flydubai. Ảnh: flydubai.com

Theo một chuyên gia huấn luyện bay, người đã tái hiện quá trình hạ độ cao trên thiết bị mô phỏng, chuyến bay FZ1073 của hãng flydubai đã lao xuống khoảng 4.877 m trong 30 giây trước khi ổn định trở lại và hạ cánh an toàn. Ông cho rằng trải nghiệm này hẳn giống như đang ngồi trên một "tàu lượn siêu tốc lao thẳng đứng".

Ông Alberto Paduanelli, chủ sở hữu Trung tâm ALPA Simulation tại Sherfield on Loddon, miền Nam nước Anh, cho biết cú lao dốc xảy ra sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng trên chuyến bay ngày 30/9, gây áp lực rất lớn đối với chiếc Boeing 737 MAX 8 cũng như hành khách và phi hành đoàn.

Ngày 3/10, Tổng công tố viên Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết cơ phó của chiếc máy bay Flydubai đang trên hành trình từ Dubai đến Israel đã tấn công cơ trưởng bằng rìu khẩn cấp trên máy bay, đồng thời gọi đây là một "vụ tấn công khủng bố".

Hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra nói với hãng tin Reuters rằng cơ phó được xác định là Hammam al-Hammami, công dân Oman. Các cơ quan chức năng UAE chưa lập tức phản hồi yêu cầu xác nhận danh tính này. Hãng tin Reuters cũng chưa thể liên hệ trực tiếp với ông al-Hammami để đề nghị bình luận.

Flydubai cho biết các tình tiết liên quan vụ việc vẫn đang được điều tra và hãng chưa thể đưa ra thêm bình luận. Phía Oman cũng chưa có phản hồi về vụ việc.

"Cú lao xuống 4.877 m trong vòng 30 giây sẽ mang lại cảm giác như bạn đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc lao thẳng đứng thực sự", ông Paduanelli nói khi ngồi trong buồng lái mô phỏng. Theo ông, điểm khác biệt là khi đi tàu lượn, hành khách biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, với cú lao dốc đột ngột, hành khách sẽ cảm nhận lực G âm tác động lên cơ thể. Đối với những người không thắt dây an toàn, "cơ thể bạn sẽ thực sự bị nhấc bổng khỏi ghế ngồi", ông cho biết.

Dựa trên kết quả mô phỏng, ông Paduanelli cho biết hệ thống lái tự động của máy bay đã ngắt kết nối trước khi máy bay bắt đầu lao xuống, khiến máy bay tăng tốc đột ngột. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi khả năng chịu đựng của chiếc Boeing trước những lực tác động cực mạnh trong sự cố.

Máy bay được ổn định trở lại sau khi các hành khách khống chế cơ phó. Sau đó, một tổ bay dự bị có mặt trên chuyến bay đã thực hiện hạ cánh.

"Đó là minh chứng tuyệt vời cho quy trình thiết kế và tính toán kết cấu chính xác, mạnh mẽ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho rằng chiếc 737 MAX "đã chịu được lực G và ứng suất vượt xa giới hạn thiết kế và kỳ vọng ban đầu".

Boeing chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc.

Máy bay được thiết kế và thử nghiệm để chịu được tải trọng khí động học lớn. Tuy nhiên, ông Paduanelli cho biết việc lao xuống ở tốc độ cao trong thời gian dài có thể tạo ra ứng suất rất lớn lên khung máy bay.

"Thật sự là một phép màu khi không có ai bị thương - ngoại trừ cơ trưởng. Điều rất đáng tiếc là ông ấy bị thương, nhưng may mắn là có hai phi công khác trên chuyến bay", ông Paduanelli nhận định.

Trong khi đó, một số thông tin về quá khứ của ông al-Hammami cũng dần được hé lộ.

Hãng hàng không Royal Air Maroc cho biết ông al-Hammami từng tham gia khóa đào tạo kéo dài 3 tháng tại hãng vào năm 2025, nhưng đơn xin việc sau đó bị từ chối. Đại học Buckinghamshire New (Anh) xác nhận ông từng theo học một khóa quản lý hàng không theo hình thức đào tạo từ xa tại trường, nhưng không tham gia khóa đào tạo phi công nào.

Ngày 4/10, một người phát ngôn của Cảnh sát Liên bang Australia cho biết giới chức nước này đang điều tra về "các mối liên hệ với Australia" của ông al-Hammami. Một nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra cho biết cơ phó này từng theo học tại một trường đại học ở Melbourne.