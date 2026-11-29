Một tấm mộ chí bằng đá được phát hiện tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đưa một nhân vật nữ ít được sử sách nhắc đến trở lại với sự chú ý của giới nghiên cứu: Cao Huệ Thông, người từng đảm nhiệm chức “đao nhân” trong phủ Tần vương Lý Thế Dân. Tư liệu này có giá trị đặc biệt bởi nó cung cấp thông tin về một nữ hộ vệ trong hoàng gia đầu thời Đường, nhóm nhân vật gần như vắng bóng trong các ghi chép chính sử.

Theo nghiên cứu của học giả Cát Thừa Ung, tấm văn bia mộ chí mang tên “Thái úy Tần vương đao nhân Cao mộ chí minh”. Tấm đá hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 52 cm, được khắc 16 dòng với tổng cộng 242 chữ. Nội dung ghi lại quê quán, gia thế, quá trình được tuyển vào phủ Tần vương và thời điểm qua đời của Cao Huệ Thông. Hiện vật được lưu giữ trong kho di vật của cơ quan khảo cổ Tây An.

Tấm mộ chí gồm 16 dòng, 242 chữ, ghi lại thân thế và quá trình phục vụ trong phủ Tần vương của Cao Huệ Thông. Ảnh: Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh.

Xuất thân danh gia, được tuyển vào phủ Tần vương

Tấm bia mộ chí cho biết Cao Huệ Thông là người quận Bột Hải, xuất thân từ gia tộc họ Cao có truyền thống quan lại. Ông nội bà tên Cao Thành Tịnh, còn cha là Cao Thế Đạt, từng giữ chức huyện lệnh huyện Cao Mật, thuộc Mật Châu dưới triều Tùy.

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở dòng ghi chép bà được tuyển vào phủ Tần vương ngày mùng 5 tháng 6 năm Vũ Đức thứ năm, tức năm 622. Chức danh bà đảm nhiệm là “đao nhân”. Theo nghiên cứu của Cát Thừa Ung, đây là một vị trí nữ hộ vệ, có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cận kề Tần vương Lý Thế Dân.

Sự tồn tại của Cao Huệ Thông cho thấy lực lượng bảo vệ bên cạnh một nhân vật quyền lực thời Đường sơ kỳ không chỉ có nam giới. Phụ nữ cũng có thể được tuyển chọn vào những vị trí đặc biệt trong phủ đệ của hoàng thân. Đây là nguồn tư liệu đáng chú ý để tìm hiểu cơ cấu nhân sự, chức danh và vai trò của phụ nữ trong môi trường chính trị, quân sự đương thời.

242 chữ khắc ghi lại cuộc đời ngắn ngủi

Theo nội dung tấm bia mộ chí, Cao Huệ Thông qua đời ngày 10 tháng 4 năm Vũ Đức thứ chín, tức năm 626, khi mới 30 tuổi. Bà mất vì bệnh tại nơi ở trong phủ Tần vương và được an táng tại hương Long Thủ, huyện Trường An, vào ngày 14 cùng tháng.

Khoảng thời gian từ lúc qua đời đến khi an táng chỉ có bốn ngày. Đây là chi tiết đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh chính trị căng thẳng giữa Lý Thế Dân và phe Thái tử Lý Kiến Thành. Chưa đầy hai tháng sau khi Cao Huệ Thông mất, biến cố Huyền Vũ Môn xảy ra vào tháng 6 năm 626, khiến cục diện triều đình nhà Đường thay đổi sâu sắc.

Tấm mộ chí không chỉ ghi ngày tháng mà còn dành nhiều câu để ca ngợi phẩm chất và gia thế của người đã khuất. Văn khắc mô tả Cao Huệ Thông có tính tình ôn hòa, khiêm nhường, đồng thời sử dụng những hình ảnh văn chương như hoa lan, hoa quế, hoa đào và hoa mận để nói về vẻ đẹp, phẩm hạnh của bà.

Manh mối về biến cố Huyền Vũ Môn?

Cao Huệ Thông phục vụ Lý Thế Dân trong giai đoạn ông còn là Tần vương, khi cuộc tranh giành quyền kế vị với Thái tử Lý Kiến Thành ngày càng gay gắt. Do vị trí cận vệ, bà có thể đã tiếp cận những hoạt động nội bộ trong phủ Tần vương. Tuy nhiên, mộ chí không ghi rõ bà có tham gia chuẩn bị kế sách cho biến cố Huyền Vũ Môn trước khi bà mất hay không.

Điểm đặc biệt của phát hiện không chỉ nằm ở thân phận Cao Huệ Thông mà còn ở những thông tin về phụ nữ trong bộ máy phục vụ hoàng gia. Trong xã hội phong kiến, các ghi chép về nữ giới thường tập trung vào hậu cung, hôn nhân và gia đình. Trường hợp một phụ nữ giữ chức vụ có tính chất bảo vệ cận thân cho Tần vương vì thế mở ra hướng nghiên cứu khác về hoạt động của phụ nữ trong môi trường quyền lực.

Tấm mộ chí cũng cho thấy khảo cổ học có thể bổ sung những khoảng trống của sử liệu. Chỉ với 242 chữ, giới nghiên cứu đã xác định được quê quán, thân thế, chức vụ, thời điểm qua đời và nơi an táng của một nhân vật từng gần như bị lãng quên.

Dù chưa thể khẳng định Cao Huệ Thông có góp sức gián tiếp nào trong biến cố Huyền Vũ Môn, tư liệu này vẫn là chứng cứ quý về tổ chức phủ Tần vương và vị trí của nữ giới dưới thời Đường sơ kỳ. Một cuộc đời ngắn ngủi, được lưu lại trên phiến đá hơn 1.400 năm, đã giúp lịch sử hé lộ thêm một góc khuất ít người biết đến.

Đặc biệt, những tư liệu như vậy giúp giới nghiên cứu nhìn lịch sử đầu thời Đường từ nhiều góc độ hơn. Bên cạnh hoàng đế, tướng lĩnh và các đại thần, những người phụ nữ làm việc trong phủ đệ hoàng gia cũng có thể góp phần tạo nên bộ máy vận hành quyền lực. Cao Huệ Thông vì thế không chỉ là một cái tên được tìm thấy trên phiến đá cổ, mà còn là đầu mối quan trọng để tìm hiểu chế độ nữ quan, hoạt động cận vệ và vị trí của phụ nữ trong xã hội Trung Quốc đầu thế kỷ VII.