Mổ nội soi cắt u đại tràng sigma, nối ruột hoàn toàn trong ổ bụng, bệnh nhân 74 tuổi ăn uống được sau 24 giờ

Đi ngoài ra máu, phát hiện u đại tràng sigma

Bệnh nhân Đ.T.T. (74 tuổi, trú tại Hải Phòng) đến khám vì đi ngoài ra máu. Kết quả nội soi đại tràng cho thấy một khối u ở đoạn đại tràng sigma, là đoạn cuối của đại tràng, nằm ngay trước trực tràng.

Sau khi hoàn tất các xét nghiệm chuyên sâu và đánh giá trước mổ, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma kết hợp nạo vét hạch để điều trị triệt để.

TS.BS Quách Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Quách Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm, khó khăn lớn nhất khi phẫu thuật u đại tràng sigma là khối u có thể xâm lấn hoặc dính vào các cơ quan lân cận. Vì vậy, đánh giá chính xác tổn thương trước mổ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương án can thiệp. Ở trường hợp này, khối u có kích thước tương đối nhỏ nên thuận lợi hơn cho cuộc mổ.

Nối ruột hoàn toàn trong ổ bụng bằng máy chuyên dụng

Trong ca mổ, ê-kíp cắt đoạn đại tràng chứa u, nạo vét hạch, sau đó nối hai đầu ruột ngay trong ổ bụng bằng máy cắt nối tự động chuyên dụng.

So với mổ mở truyền thống, kỹ thuật này xâm lấn tối thiểu hơn rõ rệt. Trên thành bụng người bệnh chỉ còn vài vết sẹo nhỏ ở vị trí đặt dụng cụ nội soi và một đường rạch ngắn để lấy phần đại tràng đã cắt ra ngoài. Người bệnh vì thế ít đau sau mổ và có tính thẩm mỹ cao.

Bà T. hồi phục nhanh sau mổ. Khoảng 24 giờ sau phẫu thuật, bà đã ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và bắt đầu ăn uống. Đến ngày thứ 5, sức khỏe ổn định, bà đủ điều kiện xuất viện./.