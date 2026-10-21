Mở ngành đào tạo đại học tăng mạnh, tỷ lệ tự chủ đạt gần 77%

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố về kết quả phát triển chương trình đào tạo giai đoạn 2022-2025, năm 2025 có 613 lượt mở ngành mới ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, tăng 136 lượt so với năm 2024.

Trong tổng số này, có 445 lượt mở ngành ở trình độ đại học, 116 lượt ở trình độ thạc sĩ và 52 lượt ở trình độ tiến sĩ. Tính theo cơ cấu trình độ, bậc đại học chiếm khoảng 72,6% tổng số lượt mở ngành mới; bậc thạc sĩ chiếm khoảng 18,9% và bậc tiến sĩ chiếm khoảng 8,5%.

So với 477 lượt của năm 2024, số lượt mở ngành mới năm 2025 tăng 28,5%.

Đáng chú ý, tỷ lệ lượt mở ngành do cơ sở đào tạo tự quyết định tăng từ 55,18% năm 2022 lên 76,51% năm 2025. Theo Bộ GD&ĐT, số liệu này phản ánh việc mở rộng thực hiện quyền tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học.

Số lượt mở ngành đào tạo giai đoạn 2022-2025. Ảnh: MOET

Theo Bộ GD&ĐT, số lượt mở ngành đào tạo phản ánh việc mở rộng thực hiện quyền tự chủ tại các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, số lượt mở ngành mới không đồng nghĩa với việc chất lượng đào tạo được nâng cao tương ứng.

Chất lượng và hiệu quả của ngành đào tạo mới cần được kiểm chứng thông qua các điều kiện bảo đảm chất lượng, số lượng tuyển sinh thực tế, kết quả tốt nghiệp và tình hình việc làm của người học.

Với thí sinh đang tìm hiểu ngành học, việc một ngành mới được mở là thông tin cần tham khảo, nhưng không nên là tiêu chí duy nhất khi lựa chọn trường và ngành đào tạo. Thí sinh cần tìm hiểu thêm chương trình học, điều kiện đào tạo và các thông tin liên quan đến kết quả đầu ra của ngành tại cơ sở giáo dục đại học dự định đăng ký.

Theo số liệu được công bố, tính đến ngày 20/8, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học có tổng cộng 2.798.974 người đang học. Trong đó, 2.595.831 người học đại học, 139.276 học viên thạc sĩ và 63.867 nghiên cứu sinh.

Quy mô người học hiện nay:

Trong năm học 2025-2026, khối ngành V có 753.286 người học, cao nhất trong 7 khối ngành theo phân loại của Bộ GD&ĐT.

Khối ngành V gồm các nhóm ngành toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật; sản xuất và chế biến; kiến trúc và xây dựng; nông lâm và thủy sản; thú y.

Quy mô người học cho thấy khối ngành V có số lượng người học lớn. Tuy nhiên, số liệu này không đủ để xác định đây là khối ngành có nhiều lượt mở ngành mới nhất. Để đưa ra kết luận đó, cần có thống kê riêng về số lượt mở ngành theo từng khối ngành.

7 khối ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT: