Mở nắp can tương mới mua, 3 thanh niên nhận cái kết 'tởn tới già'

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 3 nam thanh niên. Theo đó, cả 3 mới mua một can tương to, tuy nhiên, trong lúc mở nắp, cả 3 đã gặp phải tình huống khó đỡ.

(Video ghi lại tình huống khó đỡ của 3 nam thanh niên. Nguồn: Man TV)

Theo đó, cả 3 đã phòng thủ bằng cách mở nắp từ từ, hứng chậu bên trên để nếu bị tương bắn cũng sẽ hạn chế bị bắn tung tóe. Ban đầu, việc mở nắp khá thuận lợi, khi mở ra rồi chai tương vẫn không có dấu hiệu bị bắn tung lên.

2 thanh niên cầm chậu hứng chủ quan, liền ngó mặt vào xem thì lúc này chai tương bắt đầu phun trào, bắn tung tóe lên mặt 2 anh chàng.

Tình huống bất ngờ khiến hai thanh niên không kịp phản ứng, chỉ biết chịu trận khi tương bắn thẳng vào mặt. Màn mở can tương tưởng chừng đã được tính toán kỹ lưỡng lại kết thúc theo cách không ai ngờ tới.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không nhịn được cười trước cảnh hai anh chàng vừa chủ quan một chút đã nhận ngay cái kết nhớ đời. Có lẽ sau lần này, mỗi khi mở can tương mới, cả hai sẽ phải dè chừng hơn, không dám ghé sát mặt như trước nữa.