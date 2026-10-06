Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi thấy thứ đáng sợ bên trong

Bà Jirawan Janlee, đến từ Nakhon Nayok, Thái Lan, đang nhấc nắp bồn cầu lên để đi vệ sinh và bất ngờ đối mặt với một con rắn đen lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Người phụ nữ bị sốc nhanh chóng đóng sập nắp lại, hét lên và bỏ chạy khỏi phòng tắm vào ngày 3/10.

Bà đã gọi điện cho trưởng làng để cầu cứu, lo sợ con rắn màu đen đó là một con rắn hổ mang độc.

Các nhân viên cứu hộ động vật đã vượt qua dòng nước lũ để đến được ngôi nhà bị ngập lụt của bà Jirawan ở huyện Mueang.

Con rắn được phát hiện trong bồn cầu. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip cho thấy con rắn cuộn tròn trong bồn cầu trước khi chui vào đường ống nước hình chữ U.

Các tình nguyện viên đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để kéo con rắn dài khoảng 1,2 mét ra. Nó được xác định là một loài rắn chuột không độc thuộc giống Ptyas. Họ tin rằng nó đã bị cuốn trôi bởi trận lũ lụt trước khi bò vào hệ thống đường ống nước trong nhà bà Jirawan.

Con rắn đã được đưa ra ngoài an toàn, mặc dù chủ nhà cho biết bà vẫn lo lắng sau cuộc chạm trán đó.

Người phụ nữ nói: "May mắn thay, đội cứu hộ đã bắt được con rắn, nhưng tôi vẫn còn sợ. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn kiểm tra kỹ bồn cầu trước khi sử dụng vì hình ảnh về những gì đã xảy ra vẫn ám ảnh trong đầu tôi.

Tôi muốn cảnh báo các gia đình khác hãy luôn kiểm tra bồn cầu trước khi sử dụng, bởi vì dù con rắn có độc hay không, nó vẫn có thể nguy hiểm".

Rắn chuột Đông Dương là loài rắn không độc thường được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á, nơi chúng giúp kiểm soát quần thể gặm nhấm bằng cách ăn chuột, các loài gặm nhấm khác.