Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ 'chết đứng' với thứ lúc nhúc bên trong

Hàng chục con ếch xanh phủ kín miệng bồn, thậm chí nhiều con còn nấp phía sau nắp đậy đang dựng đứng, tạo nên một cảnh tượng khó tin.

Con gái của chủ nhà đã chụp lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Sau khi được phép trở về nhà, người phụ nữ bước vào phòng tắm và bắt gặp cảnh tượng khó tin.

Theo các giả thiết của cộng đồng mạng, đợt lũ lụt vừa qua có thể đã khiến nước từ ao suối gần đó dâng cao, tràn vào hệ thống thoát nước và đẩy ngược bầy ếch qua đường ống vào tận bên trong ngôi nhà.

Hình ảnh đàn ếch chen chúc nhau khiến không ít người xem rùng mình, đặc biệt là những cư dân mạng mắc hội chứng sợ ếch.

Tuy nhiên, sự việc hy hữu này cũng là minh chứng cho thấy các loài động vật có thể tìm đến những nơi trú ẩn bất ngờ nhất để sinh tồn giữa dòng nước lũ.