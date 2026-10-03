Mở mới buýt điện Hà Nội - Hưng Yên, doanh nghiệp lo chồng lấn tuyến

Đề nghị xem xét tác động đến tuyến buýt 205

Công ty CP Xe khách Hà Nội kiến nghị UBND thành phố Hà Nội nghiên cứu tác động của việc mở mới tuyến buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên đối với tuyến buýt số 205 đang khai thác, đồng thời đề xuất phương án chuyển đổi các tuyến buýt hiện hữu sang xe buýt điện có trợ giá.

Tuyến buýt kế cận đi Hưng Yên đang được vận hành.

Công ty CP Xe khách Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn và Sở Xây dựng Hà Nội, kiến nghị phương án tổ chức tuyến buýt điện kết nối Hà Nội - Hưng Yên.

Trong văn bản, doanh nghiệp đề nghị xem xét tác động đối với tuyến buýt số 205 đang được đơn vị khai thác.

Theo Công ty CP Xe khách Hà Nội, ngày 28/8/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4957 về việc mở mới tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên, đồng thời thống nhất nghiên cứu, điều chỉnh phương án khai thác từ hình thức không trợ giá sang có trợ giá.

Doanh nghiệp cho rằng định hướng này phù hợp với chủ trương nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, tăng cường kết nối liên vùng và đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, Công ty CP Xe khách Hà Nội cũng lưu ý cần rà soát mức độ trùng lặp với các tuyến hiện có nhằm tránh lãng phí ngân sách và nguồn lực xã hội.

Công ty CP Xe khách Hà Nội cho biết hiện là đơn vị trực tiếp khai thác tuyến buýt số 205 Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên với 20 đầu xe và hơn 50 lao động. Tuyến đang được vận hành ổn định theo hình thức không trợ giá.

Theo doanh nghiệp, phương án tuyến buýt điện mới được đề xuất có điểm đầu, điểm cuối và hành trình trùng với tuyến buýt số 205 hiện đang khai thác.

Việc mở mới tuyến buýt, theo doanh nghiệp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến hiện hữu, trong đó có nguy cơ gia tăng ùn tắc giao thông, tác động đến việc làm của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang khai thác tuyến.

Trên cơ sở đó, Công ty CP Xe khách Hà Nội kiến nghị, trường hợp thành phố triển khai tuyến buýt điện mới, UBND thành phố và các sở, ngành nghiên cứu phương án chuyển đổi các tuyến buýt hiện hữu sang xe buýt điện có trợ giá.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tạo điều kiện để đơn vị đang trực tiếp vận hành tuyến được tham gia thực hiện, qua đó tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm và cơ sở vật chất sẵn có; hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội và bảo đảm môi trường cạnh tranh phù hợp giữa các loại hình dịch vụ có và không có trợ giá.

Sẵn sàng chuyển đổi sang xe buýt điện

Công ty CP Xe khách Hà Nội cho biết có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hiện đang tham gia vận hành các tuyến buýt liên tỉnh kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định và các tuyến buýt có trợ giá của thành phố Hà Nội.

Đối với các tuyến kết nối Hưng Yên, doanh nghiệp cho biết đã có sẵn bộ máy, nhân lực, kinh nghiệm vận hành và phương án đầu tư chuyển đổi sang xe buýt điện có trợ giá.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẵn sàng huy động nguồn lực, phương tiện để tham gia đấu thầu, đặt hàng khi thành phố có yêu cầu.

Từ những nội dung trên, Công ty CP Xe khách Hà Nội đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng và các sở, ngành xem xét, quyết định phương án tổ chức tuyến buýt điện trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn vận hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, ngày 30/9, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) - Bến xe Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên).

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026 về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên.